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虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

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▲虎尾鎮鎮殯葬在過去整理公墓時，起堀出許多無主遺骸使用麻布袋暫時安放，多達上千具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮鎮殯葬在過去整理公墓時，起堀出許多無主遺骸使用麻布袋暫時安放，多達上千具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮鎮殯葬在過去整理公墓時，起堀出許多無主遺骸，因無法聯絡到遺骸家屬，便使用麻布袋暫時安放在虎尾鎮殯葬所中，其中許多無主遺骸已放了三、四十幾年無人問津，年代久遠的甚至上百年。今年透過『虎尾天后宮聖慈壇慈善會』號召募集善心民眾共同募得骨灰甕，終可無主遺骸安奉享萬年香火。

虎尾鎮長丁學忠於今年4月30日透過「虎尾天后宮聖慈壇慈善會」號召募集善心民眾共同捐助骨灰甕，一份骨灰甕800元，共募資76萬4千元，購買1047個黑色花崗石骨灰甕，並於6月10日完成交貨，未來骨骸將開始放入骨灰甕裡安奉。

▲虎尾鎮鎮殯葬在過去整理公墓時，起堀出許多無主遺骸使用麻布袋暫時安放，多達上千具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮長丁學忠透過虎尾天后宮聖慈壇慈善會號召募集善心民眾共同捐助骨灰甕，一份骨灰甕800元，共募資76萬4千元，購買1047個黑色花崗石骨灰甕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮長丁學忠指出，上任後瞭解到虎尾鎮殯葬所竟有上千個無主遺骸，已放了三、四十幾年無人問津，為此起心動念替無主孤魂找尋個安奉之處。丁學忠表示，希望這些無主孤魂能在骨灰罈安奉，有個圓滿歸宿。更希望這些無主孤魂，也能喜獲行善的機會，期望慈善團體號召募集，創造因緣。

丁學忠說，以後虎尾鎮殯葬所不再有無主孤魂，特此感謝所有捐贈骨灰甕的善心人士，共同行善，讓虎尾鎮殯葬所上千個無主遺骸有個安奉之處。

▲虎尾鎮鎮殯葬在過去整理公墓時，起堀出許多無主遺骸使用麻布袋暫時安放，多達上千具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮長丁學忠透過虎尾天后宮聖慈壇慈善會，號召募集購買1047個黑色花崗石骨灰甕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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