推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

▲「閱讀起步走，幸福陪伴我」系列活動開跑，今日舉辦寶寶抓周趣活動，現場笑聲滿盈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處0-5歲嬰幼兒「閱讀起步走，幸福陪伴我」系列活動開跑，今（1）日舉辦「愛閱讀寶寶，聰明寶寶抓周趣」活動，連三個月一系列活動包含親子共讀、手做DIY課程、嬰幼兒繪本導讀、電影賞析等，縣府邀請家長一同陪伴孩子，鼓勵閱讀由0歲開始起步，從家庭出發，讓閱讀陪伴孩子幸福長大。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，為響應教育部0－5歲Bookstart閱讀起步走活動，縣府除了與20鄉鎮圖書館共同舉辦「閱讀起步走，幸福陪伴我」系列活動之外，並結合縣內各戶政機關以及7家醫療院所一起推廣親子閱讀並贈送新手父母閱讀禮袋1份。

縣副縣長謝淑亞說，非常感謝雲林縣不動產開發商業同業公會慷慨解囊捐贈新臺幣20萬購買閱讀禮袋圖書一批，發揮公私協力的力量，與縣府共同攜手推動0-5歲嬰幼兒閱讀，在父母陪伴下閱讀幸福成長，讓雲林的孩子從0歲開始「閱讀起步走，幸福陪伴我」。

文化觀光處長陳璧君表示，為響應雲林閱讀月,期盼縣圖書館能夠成為知識的提供者與在地文化教育關懷的資源平台，共計13個鄉鎮圖書館共同辦理「你選書、我買單」實體書展，辦理期間自7月12日至9月19日止；縣府文化觀光處圖書館辦理期間為8月14日至8月16日，於大廳展示新書及得獎書等約700冊，由讀者現場選書推薦，並由縣府採購作為館藏供讀者借閱，歡迎大家走進圖書館，推薦自己喜愛的書、閱讀自己喜愛的書。

▲雲林縣「閱讀起步走，幸福陪伴我」系列活動開跑，連三個月一系列活動縣府邀請家長一同陪伴孩子，鼓勵閱讀由0歲開始起步，從家庭出發，讓閱讀陪伴孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

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