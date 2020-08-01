「百讚玩咖·啡要古農」　62件國產咖啡豆評鑑暨農會百周年慶

▲「109年度臺灣國產精品咖啡豆評鑑」來自全縣各咖啡產區的62件國產精品咖啡豆，接受行政院農業委員會茶業改良場領軍的評審團評鑑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府主辦「109年度臺灣國產精品咖啡豆評鑑」今 (1)日在古坑農會農業休閒中心盛大開幕，來自全縣各咖啡產區的62件國產精品咖啡豆，自7月31至8月2日連續3天接受行政院農業委員會茶業改良場領軍的評審團評鑑。



雲林縣政府農業處說明，來自全縣62件咖啡豆，7月31日至8月2日連續3天進行評鑑，現場分成內、外展場，內場進行緊張刺激的生豆評鑑比賽，外場則是展售來自縣內各產區的精品咖啡及甜點與咖啡器具。

活動共分成3個部分進行，分別是生豆物理鑑定，杯測初賽及杯測決賽，由茶業改良場劉千如股長、咖啡評鑑資深老師吳原炳老師共同領導6位公開招幕評選的評鑑師，以公開透明方式進行評鑑，歡迎有興趣的朋友蒞臨會場觀摩。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣古坑鄉是臺灣國產咖啡的原鄉，提到咖啡就會想到古坑，透過舉辦咖啡生豆評鑑，透過國際級的評鑑制度，建立生豆各項標準，提升本縣咖啡豆品質，評鑑獲獎的咖啡豆，更有機會代表雲林參加全國的咖啡豆評鑑，爭取更大的榮耀。

農業處長魏勝德表示，非常感謝古坑鄉農會承辦這次咖啡豆評鑑業務，古坑農會曾有舉辦多次咖啡全國賽及縣賽的經驗，此次活動交與他們辦理，必能順利圓滿成功。

▲「109年度臺灣國產精品咖啡豆評鑑」由古坑鄉農會承辦，今 (1)日在古坑農會農業休閒中心盛大開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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