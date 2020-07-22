好市多也賣「普渡澎湃包」　內容物曝…網diss爆「驚見神亮點」：想單買

▲好市多也推普渡組合包！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



網搜小組／劉維榛報導

因閏四月緣故，今年普渡要等到國曆9月2日才登場！看準中元商機，連美式賣場好市都推出「普渡拜拜懶人包」應戰，一名女網友笑稱「真的蠻會入境隨俗的！」而內容曝光後，多數網友狂嫌不划算，反而驚見「購物袋」亮點，笑虧「我只想要購物袋，內容物感覺很空虛！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享，日前逛買場時，發現好市多也賣起「中元澎湃包」，桌上擺放展示樣品，包括麵筋菜瓜罐頭、可樂、果汁、餅乾泡芙、白米、油品與一個購物袋等，總共重達11公斤，售價899元，預購至8月17日。

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原PO笑虧，「好市多真的蠻會入境隨俗的，今年竟然推出中元普渡的組合包，內容還蠻小量多樣的，給有需要的團友參考囉！其實我只對購物袋有興趣！」

▲內容物含14樣食品！ （圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



照片曝光後，底下網友熱議，「感覺好像不划算阿」、「沒鹽、醬油、醋，需要另外買」、「美國賣場賣台灣零食」、「看起來沒這個價值～OUT」、「這樣要899元，我覺得有點貴」、「覺得貴，那些自己買應該800元以下」。另一派認為很超值，「一個提袋就解決」、「滿實用的，餅乾都是我喜歡的」。

不少人驚見一亮點，跪求只想買購物袋，「被商品耽誤的袋子（疑？）」「有賣購物袋嗎」、「只想要袋子+1」、「袋子好看，但內容物不值那錢」、「袋子比較吸引人」、「光袋子應該就$200」。

▼熱心網友精算，市價超過900元！ （圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



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