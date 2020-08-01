帶女友續攤點菜竟起酒瘋　台中男塑膠椅狂砸釀2傷...2友勸架也被拖下水

▲白衣醉男大鬧小吃店，拿塑膠椅攻擊，其女友請員工趕快閃避。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子酒後帶女友約友人到公園路一家小吃店開心續攤，竟先與店家口角，又與客人衝突，拿起塑膠椅猛砸造成2男受傷，李男另2友人到場「勸架」。由於雙方互告傷害，警方認為現場應為聚眾滋事，打人、被打、勸架共6人全都依妨害秩序罪嫌函送法辦。

第一警分局大誠派出所今天凌晨12點多獲報，公園路一處小吃店有打架糾紛，警方立刻出動快打到場。員警發現現場38歲陳姓與36歲陳姓共2名男子受傷，立刻通報119到場，將2人送醫治療，所幸無生命危險。

▲警方出動快打控制現場。（圖／民眾提供）

警方調查，28歲李姓男子與24歲張姓女友，酒後跟朋友相約到小吃店續攤吃消夜，已帶酒意的李男在點餐時跟店家發生口角爭執，當場咆嘯。2名陳姓男子當時在店裡吃東西，看著李男發酒瘋，李男卻認為2人看他不爽而發生口角。李男隨即拿起塑膠椅朝2男猛砸，造成頭部及4肢擦挫傷及流血。李男友人隨即趕到上前勸架，才沒讓現場變得更加失控。

第一分局表示，李男與2名陳姓男子互告對方傷害，一方雖稱是勸架，但另一方則說他們都有打人，警方最後依妨害秩序罪嫌將所有人函送法辦，交由檢方釐清。警方也呼籲，民眾切勿酒後藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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