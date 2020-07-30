請大家協尋！世新大學教授「台中母親驚傳失蹤」　當晚身穿白衣、白褲

▲世新大學終身教育學院院長蘇建州的母親驚傳失蹤。（圖／蘇建州院長提供）

記者林妤柔／綜合報導

台中一名80歲的輕度失智的婦人於昨日（29）晚間於新光三越附近走失，該婦人為世新大學終身教育學院蘇建州院長的母親，在離家後曾騎腳踏車到忠義街的資源回收早餐店，之後便下落不明。家屬目前已經到台中第六分局登記失蹤，至今仍未有消息，希望網友幫忙協尋。

根據資深媒體人葛傳富的貼文表示，在台中失蹤的80歲婦人名叫謝麗雲，失蹤當天身穿白上衣、白短褲，為世新大學終身教育學院蘇建州院長的母親，於29日晚上6點晚餐後離家（地址：台中市西屯區臺灣大道三段306巷附近），騎腳踏車到忠義街的資源回收早餐店（捨得轉運站），之後卻失聯未返家。民眾若於29日晚上6點之後在西屯、西區附近的商家、行車記錄、個人看到、看過這名婦人的活動，懇請提供資訊。

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貼文指出，該名婦人有輕度失智，身上沒帶手機，生活極度規律、簡單，沒有社交生活，每天下午1點至4點獨自騎車到青海路一段游泳池游泳，每天晚上8點就寢，十年如一日，因此突然失蹤可說極度反常。

家屬表示，目前已經在台中第六分局登記失蹤，但警方表示目前只能請巡邏員警加強留意，是否看到類似特徵婦人，然而一晚過去仍未獲消息。文章也表示，希望台中的朋友幫忙，若有看到煩請主動聯絡，讓家屬好卸下心中的大石頭。