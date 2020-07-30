起底「台中米娜」！戶外露出女王攻進家樂福和公車站　最重可判囚2年

▲台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，連台中三井OUTLET也淪陷。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

記者李忠憲／台中報導

女子「台中米娜」日前網路公開張貼4張賣場裸拍，網友認出是IKEA南屯區台中店，警方介入調查後發現，該女還在三井OUTLET及家樂福拍照，甚至連公車上都有，29日晚間已關閉帳號。警方表示，該女「玩過火」，與拍攝者都已觸犯妨害風化罪嫌，將追查身分並嚴辦。

推特一名自稱「台中米娜」的女子23日貼出4張賣場裸拍，被眼尖網友認出是在IKEA台中店拍攝，引發關注。台中米娜今年3月在推特設立帳號，靠著野外露出、情慾自拍，短短4個月就吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材是「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）！」

▲▼台中米娜裸拍邀抖內遭媒體曝光，隨後關閉帳號。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

台中市警方29日獲報後，發現女子疑似是慣犯，立即展開追查，但照片遭媒體曝光後，「台中米娜」29日晚間已緊急關閉帳號。警方獲報後立刻聯絡賣場業者，聯合調查涉案女子身分。經了解，該女不只在IKEA拍攝，包括台中三井OUTLET、家樂福、公車上等處都有她的蹤跡。

▲台中米娜在IKEA裸拍邀抖內，警方表示連拍攝者都觸法。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

第四警分局表示，該名女子尋求刺激，將觸犯《刑法》第234、235妨害風化罪章之公然猥褻罪、妨害風化罪，恐面臨最重2年以下有期徒刑之刑度；協助其完成拍攝、散布者皆屬共犯。目前仍在確認該女身分，但她尋求刺激而玩過火行為實不足取。

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