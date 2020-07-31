台中前議長張宏年一家四口鉛中毒　衛生局法辦開藥中醫師

▲台中市衛生局針對前台中市議長張宏年稽查中醫診所，將開藥中醫師函送法辦。（圖／台中市衛生局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市前議長張宏年與子也是市議員張彥彤一家四口傳出鉛中毒住院，張彥彤更一度傳出命危。台中市衛生局懷疑是中藥材導致，經前往診所稽查，確認現場中藥粉鉛含量超標，31日將開藥中醫師依違反《醫療法》函送法辦。

台中市議員張彥彤與父親，也就是前台中市議長張宏年一家四口昨日傳出鉛中毒住院，台中市衛生局立刻派員了解，經查發現可能是某診所開立的中藥有問題，食安處晚間前往診所稽查。稽查人員經檢測現場的中藥粉，發現鉛含量嚴重超標，立即採證查扣相關物證，今天將開藥的中醫師函送法辦。

▲市議員張彥彤受訪說明鉛中毒事件，拍照時苦中作樂比YA。（圖／民眾提供）

▲市議員張彥彤鉛中毒住院治療，還一度傳出命危。（圖／張彥彤提供）

一度傳出命危，出院後仍持續為選民服務的張彥彤，今天上午受訪時表示，父親、前議長張宏年及媽媽、姊姊仍在住院，父親更驗出每百毫升血液中鉛含量爆表超過300微克（正常人為10），連90多歲的阿嬤也在抽檢中，全家深受鉛中毒痛苦。

他表示，等全家治療完成，將進行神經學相關檢測，他們一定會確認鉛中毒來源，也會提告。

台中市衛生局表示，本案於從上週就啟動調查，並到診所抽驗相關疑慮產品。其中健保給付的科學中藥化驗結果合格，自費藥包及藥材卻檢驗出鉛含量超標。為求調查完整及周全，昨日下午再次前往稽查，今天依違反醫療法函送中醫師偵辦。

衛生局也說，目前外傳水質或食材等問題，皆屬謠言，請勿以訛傳訛。也再一次強調，我國中藥製劑廠皆符合GMP規範，從原料至成品檢驗皆有嚴格把關，民眾無須過度擔心，也提醒所有醫事機構應選擇來源清楚且合格的藥商採購藥品，並詳實登載病歷，保障民眾用藥安全。

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