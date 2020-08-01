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台中知名中醫害「議員全家鉛中毒」起底！門診夯爆還有代排　專治腫瘤評價兩極

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▲▼台中市衛生局針對前台中市議長張宏年稽查中醫診所，將開藥中醫師函送法辦。（圖／台中市衛生局提供）

▲台中市衛生局針對前台中市議長張宏年稽查中醫診所。（圖／台中市衛生局提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

台中市前議長張宏年和議員兒子張彥彤等4人傳出鉛中毒，台中市衛生局懷疑是中藥材導致，經稽查確認診所的藥粉鉛含量超標。值得注意的是，涉案的中醫診所在台中非常知名，病人非常多，還有代排業者在外招攬收費。

據《自由時報》報導，診所負責人不僅本身是中醫師，而且身兼院長，以治療腫瘤等重症聞名，早期師承一名家傳中醫師，學習傷寒論等古籍藥方，後來自創脈法行醫，也在外授課教學，用藥除了使用濃縮科學中藥，有說法是他也會使用台灣特有種中草藥，他在中醫界非常活躍，常積極參與公眾事務。

這間中醫診所開業10餘年，病人相當多，甚至有業者在外招攬收費代排門診，旗下擁有數家中醫診所連鎖經營或合作。不過診所的風評兩極，有患者認為很有效，有人則覺得排隊要排很久、看診貴又無效。

▲▼台中市衛生局針對前台中市議長張宏年稽查中醫診所，將開藥中醫師函送法辦。（圖／台中市衛生局提供）

▲台中市衛生局將開藥中醫師函送法辦。（圖／台中市衛生局提供）

如今卻傳出台中議員全家鉛中毒的事件，張彥彤更一度傳出命危。台中市衛生局懷疑是中藥材導致，經前往診所稽查，確認現場中藥粉鉛含量嚴重超標，立即採證查扣相關物證，31日將開藥中醫師依違反《醫療法》函送法辦。令人意外的是，這次事件並不影響診所生意，病患仍擠滿診所。

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