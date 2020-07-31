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「台中米娜」裸身上賓士成關鍵畫面！2人慘遭送辦　一見媒體拔腿就跑

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▲▼台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，隨後關閉帳號，警方追緝中。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

▲台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，連攝影師遭警方送辦。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

記者李忠憲／台中報導

台中警方查辦近日當紅的裸拍女「台中米娜」，30日找到李姓女子及張姓攝影師2人，約談後依妨害風化罪嫌函送法辦。據了解，警方多方追查，最後透過賣場監視器畫面追到2人身分，誇張的是，李女在賣場裸拍完要離開，竟還大喇喇裸身上賓士車，毫不遮掩，讓警方搖頭。

推特帳號「台中米娜」於今年3月創辦，近日張貼出多組李女在各大景點的裸照，其中在IKEA的照片還寫下，「想⋯⋯裸體在客廳看電視、裸體癱在沙發上放空、裸體躺在床上裸睡，想⋯⋯把整個賣場當成自己家」，hashtag標記「露出、賣場露出、暴露狂」，並在留言區附上身材資料「161公分、50公斤、34D」。

▲▼台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，隨後關閉帳號，警方追緝中。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

▲▼台中米娜在IKEA等大賣場裸拍，隨後關閉帳號。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

▲▼台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，隨後關閉帳號，警方追緝中。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

警方依車牌找到目前擔任廚師的張男，熱愛攝影的他藉由網路認識從事餐飲業的李女，並詢問是否願意「拍刺激一點的」，李女也接受，雙方並無金錢交易，「台中米娜」帳號是由張男設立，裸照及相片說明也是出自他手。

李女不否認拍裸照的動機是想紅，她說她不反對張男拍照並傳至網路，自己最近還常常上去看照片，關注網友的留言，享受看看當網紅的成名滋味。

▲▼ 台中米娜。（圖／翻攝自推特）

▲警方從監視器發現米娜裸拍完直接走上賓士，令人搖頭。（圖／翻攝自推特）

據了解，警方兵分三路追查，但礙於個資及案件非緊急，透過銀行帳戶及推特都碰壁，幸好最後透過店家監視器找到2人身影及身分。只是，警方看到李女在裸拍後仍裸身上賓士車離開，神態自若，讓警方搖頭。

昨日晚間8點27分，2人做完筆錄走出派出所，全身穿著黑色裝束，一看到媒體鏡頭，立刻拔腿狂奔，全程不發一語，期間李女險些跌倒，但最後衝上計程車快閃離開。

被稱為「地表最強磨皮神器」

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