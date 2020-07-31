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台中神岡「送肉粽」路線曝！走國道4號嚇壞民眾…急取消8/6送煞儀式

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▲▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▲台中神崗區8月6日原定要舉行送肉粽儀式，但因引起民眾恐慌取消。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者李忠憲／台中報導

流傳在彰化鹿港「送肉粽」送煞傳統習俗，近年來傳到新竹及台中等地，6月底竹北才舉辦送肉粽到鳳山溪，日前傳出中市神岡區也將於8月6日「送肉粽」，路線沿著國道4號送出庄。消息曝光後，網友議論紛紛，「啥毀！要走高速公路」，家屬最後決定取消儀式。

「送肉粽」為台灣一種特殊的傳統喪葬習俗，台灣早期民間認為，上吊自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，就會一而再地尋找替死鬼，以求自己能超度轉世，所以民眾會請人做法會，將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

▲▼台中神岡送肉粽。（圖／翻攝臉書）

▲台中市神岡送肉粽。（圖／翻攝自臉書）

這張「送肉粽」公告被轉貼到臉書各大群組，此除煞儀式是8月6日晚間9時至11時，出發地點為神岡區圳前里中山路附近，行經中山路至圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，再直走圳前路，轉至國道4號神岡交流道送出庄。

公告同時也提醒居民與路人迴避，以免煞到自身安全，請鄰居居民關閉門窗，若真的遇到了也不要鐵齒，假如來不及閃避，可以側身面向民宅迴避，心中默唸阿彌陀佛等聖號，眼神避免直視送煞隊伍，敬請民眾務必配合。

由於此張公告被轉發到臉書社團，造成民眾恐慌，與當初舉辦儀式穩定民心的用意背道而馳，家屬最後決定取消舉辦儀式。

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