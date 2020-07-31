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雲林縣高級中等學校暨國民中小學校長交接　初任校長共5位

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▲雲林縣109學年度高級中等學校暨國民中小學校長交接典，於今（31）日下午於雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣109學年度高級中等學校暨國民中小學校長交接典，於今（31）日下午於雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣109學年度高級中等學校暨國民中小學校長人事佈達，於今（31）日下午於雲林縣政府大禮堂舉行。此次高中及國小初任校長5位、新任校長22位、國小退休校長5位，由縣長張麗善縣長主持，由主計處處長蔡蓮日、財政處處長孫綿凰及人事處副處長陳金春監交。

雲林縣長張麗善除了感謝5位退休校長完成教育任務，並恭喜5位初任校長以及22位新任校長，也期許校長在扛下教育重責大任後，能一起努力，為雲林縣莘莘學子建構更好的教育環境。縣長張麗善表示，雲林縣雖資源不足，但是「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，讓孩子能透過雲林縣品德教育的涵養，在身教及言教中，培養無形的核心價值，期勉勵各位校長共同提升教育基礎。

縣長張麗善指出，雲林縣153所國小正式施行品德教育。學校持續深耕品德教育，教孩子如何和自己相處、如何和別人相處，及如何和環境相處，讓我們的孩子懂得如何做人做事，成為有品德、有禮貌，懂得尊師重道、敬老尊賢，具備明辨是非的能力。

並做到關注每一位孩子，讓教育愛無遠弗屆綻放，關懷偏鄉的孩子與教育，攜手發現孩子的亮點。再者，透過閱讀，帶領孩子在書中世界遨遊，汲取知識，與不同的知識產生了火花，強化閱讀力、思辨力，擁有解決問題的能力，真正獲得帶著走的能力，如此教育的目標才能真正的落實。
 
雲林縣政府教育處說明，109學年5位初任校長名單為，古坑華德福實驗高中校長郭倢慇、文正國小校長陳登曜、鎮西國小校長陳嘉銘、中興國小校長潘佳玲、豐安國小校長林正賢。雲林縣政府希望各級校長、老師能一起散播「教育愛」，注重品德培養，攜手為孩子打造幸福的教育學習環境，共同造就「幸福雲林、安心守護」的新未來。

▲雲林縣109學年度高級中等學校暨國民中小學校長交接典，於今（31）日下午於雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣109學年度高級中等學校暨國民中小學校長交接典，5位新任校長宣誓。（圖／記者蔡佩旻攝）


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