醒吾科大校長交接　陳義文接任展現決心：要愈辦愈好

▲新卸任校長印信交接，周燦德（左）、顧大寧（中）、陳義文（右）。（圖／醒吾科技大學提供）

記者許展溢／台北報導

醒吾科技大學今（1日）舉辦第8、9任校長交接典禮，由執行董事顧大寧監交，卸任校長周燦德將印信交到新任校長陳義文手上。陳義文表示，面對少子化及高等教育的激烈競爭，一定秉持創辦人的教育理念，盡心盡力，帶領醒吾團隊突破變局，不僅要永續經營，還要愈辦愈好。

今天典禮現場來自海內外超過100位嘉賓蒞臨觀禮，包括東森新媒體副董事長馬詠睿、開平餐飲學校董事長夏惠汶、伊林娛樂副董事長陳婉若等人都特別到場祝賀。

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顧大寧先是別感謝周燦德任內4年，對學生、對家長、對教職員以及對董事會都有很好的交代。包括106年獲教育部教學卓越延續計畫3150萬元，增幅全國第二；107年獲高教深耕計畫5年3.29億元，高居私立商科科大第一名。更推動系科轉型或新設系科往跨境電商、電競及展演領域發展，打造「智慧時尚」特色；同時完成國際廚藝學院、PBL教室、新觀餐大樓等教學設施等建置。

▲顧大寧（左）致送陳義文（右）聘書。（圖／醒吾科技大學提供）

周燦德則以大隊接力為例，形容將棒子交到陳義文的手上，過程可以說是相當流暢。除陳義文已經做足非常充分的準備外，更重要的是，醒吾擁有一個很有戰鬥力的團隊。不管是爭取資源的狼、行動敏捷的馬，或者勤奮耕耘的牛，扮演不同角色的同仁都能夠各司其職且合作無間。

陳義文指出，要突破變局，教師要有新思維，學校也要有新作法，與產業接軌並縮短學用落差，讓學生畢業就能就業，才能落實技職教育的精神。而回歸教育本質並從學生的角度出發，讓醒吾成為一所有品質的大學，則是最重要的基礎。

「學生好了，學校也就好了；沒有學生，學校辦得再好都沒有用。」陳義文說，就算未來學生數降，但醒吾的辦學品質也絕不能降，並特別以過去照顧八仙塵爆學生的例子，說明醒吾團隊是如何以愛與關懷，從事發當天就開始幫助這些學生，讓他們可以從身心的重大創傷下慢慢復原並逐步回歸校園。

陳義文表示，在這段期間，醒吾團隊不僅關心學生、照顧學生，而且不限於學習面，包括生活起居都是關注的重心，目的只為好好地幫助學生成長。因此，所有的高中職校長、所有的家長，都可以很放心地將學生交到醒吾的手上，因為醒吾的團隊一定會用愛惜自己子弟的精神，去照顧每一個學生。陳義文強調，一定會盡心盡力，帶領醒吾團隊突破變局，不僅要永續經營，還要愈辦愈好，和所有教職員一起用心，繼續擦亮屬於醒吾的「金字招牌」。