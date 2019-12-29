「未來只能擔任1屆」文大1/6選新董事長！董事會：淡化派系、家族色彩

▲文大預計1月6日下午2點將召開董事會議，選出新任董事長。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

文化大學董事長會今（29日）發出聲明表示，文大董事長張鏡湖11月25日與世長辭，創校即將58年的文大，必須面對「第三位董事長該是誰」的選擇題。因此預計1月6日下午2點將召開董事會議，進行唯一議程，就是推選新任董事長。

文大董事會聲明指出，教育部在12月16日函示文大董事會，要求依私校法和捐助章程召開董事會議，推選董事長，讓擔任私校營運樞紐的董事會運作能儘快回到常軌。日前文大董事會也由同時擔任校友總會理事長的黃有良董事負責召集會議，經全體10位董事中6位簽署，共同發出開會通知。

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黃有良表示，選定1月6日下午2點召開董事會議，唯一議程即推選新任董事長，並強調本學期最後一天是1月10日，隨即放寒假，希望1月底新學期開始，文大已有新董事長接棒上任，讓校務運作立刻接軌。

▲▼ 文大董事會聲明提到，未來將淡化派系、家族色彩，董事長只能擔任一屆。（圖／文化大學董事會提供）



黃有良也提，這次任何有意參選董事長的人選，都要能提出對文大未來發展藍圖的規畫與理念，讓這所資深的私立大學在張其昀創辦人與張鏡湖董事長父子兩代的努力耕耘之後，新的繼任人選能帶領文大優化體質、走向創新。黃有良說，相信這是所有師生和廣大校友的殷切期盼，華岡人都深深感念創辦人與董事長的一生付出，然時代和環境在變，大學是社會公共財，管理者的思維必須跟上時代，面向未來，對社會和師生負責。家族已非私立大學的必然選項。此刻文大董事會最責無旁貸的任務，就是選出品格與能力兼具，最適任的董事長。

黃有良強調，在建立制度與專業考量之下，未來董事會甚或要討論修改捐助章程，讓每位董事長都只能擔任一屆，逐步淡化派系或家族色彩，也會考慮以委員會的型態，深化董事們對校務的關注和了解，讓董事會不再只是表決投票、派系角力的戰場。對於多年來走過太多風暴的文大董事會來說，沒有任何一刻比現在更值得轉變，更需要重建。「承擔」，才是未來文大董事會最重要的任務與關鍵字。