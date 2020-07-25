1台斤160元！蒜頭價格翻倍漲　農委會：疫情影響全球、價格可望8月回穩

▲蒜頭受疫情影響，市場價格翻倍漲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

大蒜是台灣料理必需品，但近期確有業者反映，蒜價從一台斤翻漲至160元左右。農委會向《ETtoday新聞雲》證實，因疫情影響，許多國外進口的蒜頭進不來，不過隨著7月中旬西班牙蒜頭陸續到港後，價格可望在8月初回穩。

新冠肺炎疫情發生後，近兩個月蒜頭價格飆漲，零售價來到每台約160元。農糧署作物組蔬菜花卉科副科長傅立忠指出，今年年初因疫情爆發，大陸蒜頭無法出口，而大陸又是國際蒜頭的主要供應國，因此國際蒜價上漲，而大蒜採收期約從3月開始，因疫情影響，大陸內陸交通運輸中斷，貨出不來，相對拉動台灣產地價格。

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▲農委會指出，7月中旬西班牙蒜頭陸續到港後，價格可望回穩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

傅立忠進一步說明，原本在年初有進口一批埃及蒜頭，但依照《植物防疫檢疫法》規定，只要帶土的植物就不能輸入，該批蒜頭不僅帶土，還有些發霉現象，因此光2個月就退了20多櫃以上。

傅立忠表示，國內蒜頭年用量平均國產4萬5000公噸、進口2萬公噸，但今年1月到7月中旬，蒜頭進口量約9577公噸，相較去年同期1萬5180公噸，約減少了37%，因此確實影響國內價格，不過隨著7月中旬西班牙蒜頭陸續到港後，價格可望回穩。

