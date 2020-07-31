LIVE／1999年決裂一晃20年　宋楚瑜15：00親赴北榮弔唁李登輝

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，台北榮民總醫院也設置臨時靈堂供各界追思。據了解，親民黨主席宋楚瑜將於31日下午3時現身榮總懷遠堂，親自向李登輝表示哀悼。

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者周宸亘攝）

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷遠堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

據了解，宋楚瑜將於31日下午3時親赴榮總懷遠堂，這也是自李登輝病逝後，宋楚瑜首次對外現身。

1999年，宋楚瑜因為爭取國民黨總統候選人提名未果，與當時的總統兼國民黨主席李登輝決裂，並遭國民黨開除黨籍。

隨後，宋楚瑜以無黨籍身份，成立新台灣人服務團隊，與長庚醫學大學校長張昭雄搭檔參選2000年總統，最後在泛藍分裂的情況下，以30萬票的差距敗給民進黨的陳水扁。

宋楚瑜落選後，與新臺灣人服務團隊為班底的支持者，成立親民黨，擔任黨主席至今。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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