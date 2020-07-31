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影／為推動修憲...李登輝曾被「他」拒於門外　在雨中罰站10分鐘

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記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。前總統李登輝主政時期的國安幕僚張榮豐31日以「李總統留給台灣人民的資產」為文，揭密自己在總統府內的所見所聞。他透露，為順利修憲，李登輝對老國代一一登門拜會，曾被某資深國代拒於門外，在雨夜中「罰站」10多分鐘才離開，這一幕真是令人難過得刻骨銘心。

▲▼張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

▲張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

張榮豐表示，記得天安門事件後不久，有個機會向李登輝報告兩岸轉口貿易，以及雙方漁船走私的調查結果。報告結束後，李登輝問他有無問題？「我問兩個最關切的問題：一是他會怎樣處理統、獨問題？二是他要把台灣帶往哪裡？」

張榮豐說，李登輝回答：「不會處理統、獨問題，因為沒條件。不只我這一代，到你們一代都不具備這些條件，不要浪費時間在這方面爭論」。......「記住！我最重要是實現台灣民主化」。李登輝還強調經濟上台灣早已不是Banana Country，只有民主化才有前途。這段短短的對話，描繪了主政的願景圖像──民主台灣。

為順利修憲，張榮豐回憶，李登輝總統向老國代一一登門拜會，還曾被某資深國代拒之於門外，在雨夜中「罰站」十多分鐘才離開，這一幕真是令人難過得刻骨銘心。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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