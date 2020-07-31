蓬佩奧哀悼李登輝逝世　陸：不要向台獨發出錯誤信號！

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）31日在推特發文哀悼前總統李登輝。對此，大陸外交部發言人汪文斌指出，台獨是一條走不通的絕路，有關國家應堅持一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

汪文斌31日下午在例行記者會上指出，他注意到了美國國務院的相關消息，「台獨」是一條走不通的絕路，中國的國家統一和民族復興是歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

汪文斌強調，「我們要求有關國家堅持一個中國原則，謹慎對待涉台問題，不要向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

蓬佩奧在推特上表示，美國為首任民選總統李登輝逝世，向台灣人民表達深切慰問之意，「我們會持續透過共享民主價值，致力於強化美國─台灣關係。」

美國國務院也以蓬佩奧的名義，在官方網站發聲明，表示謹代表美國人民，向台灣前總統李登輝逝世致上我誠摯的慰問之意。

聲明提到，作為台灣首任民選總統，李登輝終結了數十年的專制統治，並開創經濟繁榮、開放以及法治的新時代，「在12年的任期中，李登輝的敢於改革，在台灣轉型成我們今天所見的民主燈塔中，扮演了關鍵角色，鞏固了美國和台灣之間的深厚友誼。」

聲明強調，「我們對台灣人民致意，我們也會透過共同的政治和經濟價值，強化和台灣及其活躍之民主的關係，以榮耀李總統的事蹟。」

▼已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

