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高雄市議長補選落幕　吳益政提對議會改革的「三個期待」

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▲▼高雄市議長補選_吳益政 。（圖／記者洪正達攝）
▲吳益政提出對議會改革的三個期待。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長補選結果出爐，最後由國民黨曾麗燕順利守住議長寶座，民眾黨吳益政也將票投給曾麗燕，但他也表示，新議長出爐後，市議會終將回歸實質運作，但議會改革卻像失落的一塊，許多結構性問題，始終沒被提出討論，政期許新議長，應以議會改革為首要目標。

▲▼高雄市議長補選_吳益政 。（圖／記者洪正達攝）

▲吳益政現身議會投票。（圖／記者洪正達攝）

民眾黨高雄市長候選人吳益政，31日回到議會參與投票，他提出對於議會改革的三點期待，首先，專業幕僚法制化。他說，民意機關監督龐大行政體系，資源不對等，影響問政品質。吳益政認為，高雄市議會應在編制上，進行資源盤點重新配置。比照立法院設置「預算中心」及「法制局」，高雄市議會應設置「預算組」及「法案組」等專業幕僚機構，進行預算及法案之專業研究，提供議員問政之參考，提升整體問政品質。

第二、議會直播透明化。吳益政說，有些地方議會資訊沒有做到公開透明，長期為人詬病，隨著議會轉播新制上路後，除了考察及現勘，大會和委員會的會議實況，甚至程序委員會和紀律委員會，應透過網路或電視全程直播並全程錄影。當議員的問政都攤在陽光下，接受市民監督，議會就會走向專業問政，而不會有密室交易，也會鼓勵市民關心，讓民主走入生活每個角落。

最後一點為大學生實習計畫。他認為青年為推動社會進步的動力，可惜青年有意參與公共政策的熱忱、能力沒能被察覺，或是缺乏管道，而無從參與。吳益政認為，議會應推動「大學生實習計畫」，由高雄市議會提供為期一年或一學期的實習機會，以大學生及研究生為主，利用課餘時間，派駐各委員會，協助資料蒐集，提供議題研究，參與預算、法案審查。透過議會實習，讓學生在第一線直接參與議事過程，並鼓勵青年組成問政團體和各黨派進行對話，燃起青年對公共事務的熱情，讓民主扎根。

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