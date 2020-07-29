高雄市長補選政見會8月1日登場！吳益政：怎麼將政策傳達給市民最重要



▲民眾黨候選人吳益政。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，高雄市選委會將於8月1日舉行第3屆市長補選公辦電視政見發表會，民眾黨候選人吳益政表示，要如何將政見及政策的專業性，轉譯讓一般人了解，是目前最要緊的事。

高雄市長補選候選人公辦電視政見會議，經三方協商達成共識，敲定8月1日下午2點30分在市府四維中心地下室大禮堂舉行，但沒有交叉詰問。被問到政見會準備得如何？民眾黨候選人吳益政表示：「政治牽涉到很多專業問題，但要如何把這些政策的邏輯和理由可以轉成讓一般人了解，是現在要做的工作及功課，有時候政治沒有用專業去談，那大家就亂談，然後談一談就搞得亂七八糟就對立，還是要回到事情的本質。」

▲民眾黨候選人吳益政。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政補充：「過去我們做很多事情，但是一般市民不見得了解，事實上我們都是站在人民跟實務跟理論的原理，但因為我沒辦法整天停下來，現在就是每天撥時間主要跟幕僚最談我的心境、過去所做的，未來想做的內心的世界，然後透過幕僚也是市民，是要怎麼去傳遞，我們現在都在做這件事。」

雖然沒有交叉詰問，吳益政表示，還是希望陳其邁能提出對高雄負債的解決方案，另外還有財政自主權，他認為民主國家應該要建立一個常態，中央也不用多給錢，現在每個縣市都在哭窮，不是要把錢撥過來，而有個制度讓我去賺錢，錢可以留下來，而不是跟你要錢，要搞清楚，我不是當乞丐。他表示，要比專業或是對中央拍馬屁我也會，但中央跟地方是一種互相對等的、互相幫忙的角色，不是天使跟跟草民的角色，這是民主時代，雖台灣已經民主威權已經民主化，可是我們的腦海裡，還是威權，從這個統籌分配款的問題就可看出台灣的民主問題。