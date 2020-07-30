　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰偷走高雄人的薪水？吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長候選人吳益政與立法委員張其祿、立法委員蔡壁如30日召開記者會，提出解決高雄低薪的解方，公布「產業抓漏Debug小組」、「產學合作興業聯盟」及「綠能環保產業鏈」等陽光經濟三支箭，強調「經濟、環境我全都要」。

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政召開「誰偷走高雄人的薪水？吳益政提解方：陽光經濟三支箭」記者會，首先，提出第一箭為「產業抓漏Debug小組」，了解高雄產業的需求。立法委員蔡壁如抨擊，蘇貞昌院長日前輔選陳其邁提出「了解中央」的市長條件，「天地顛倒翻」違背民主價值，應了解高雄產業的需求才對，完全執政的權力傲慢，將錯置國家資源，失去發展良機。未來進入市府會成立「產業Debug小組」，讓產業自己發現問題，再由政府解決問題，讓在第一線作戰的產業告訴政府他們需要什麼？「尊重專業、堅守價值」，形塑出最適合高雄市的產業模式與經濟風貌。

第二箭為「產學合作興業聯盟」，讓青年留在高雄。立法委員張其祿表示，高雄市若要穩定成長，必須催生更強的產業聚落，提供更多的就業機會，才能吸引人才，永續發展。張其祿說，高雄市轄內有18所大專校院，從醫學到餐旅，系所類別多元豐富，擁有13萬的優秀青年，這些年輕人就是我們首先要爭取留在高雄的對象，接著要更努力爭取在外地念書、工作的高雄子弟，鼓勵返鄉打拚。

第三箭「綠能環保產業鏈」，經濟、環境我全都要。吳益政強調，很多人有刻板印象，經濟與環境好像是對立的兩難，其實這幾十年的世界潮流，卻是共存共榮，「問題之所在、利潤之所在」。吳益政表示，若當選市長，將透過催生「綠能環保產業鏈」，創造獨步全球的冠軍產業聚落，包括「焚化爐升級達綠電標準，建立生質能發電產業鏈」、發展「公民電廠、社區微電網的韌性城鄉」以及「新設工業區，要求100%綠電」，這是SDG7人人可負擔的永續能源。

吳益政指出，現有「總量管制」是不讓空汙增加，但還要「以價制量」來減少空汙，未來將透過課徵燃煤稅，用專款來改善高雄空汙外，也會鼓勵廠商或民間團體可以申請經費來引進技術，從設計改進製程，扶植循環經濟相關產業。這會有企業社會責任(CSR)的三重底線效應，一來改善空汙、環境健康，二讓個別工廠改頭換面、創造全新產業聚落、繁榮高雄，三則綠領工作扭轉低薪、拉近社會貧富鴻溝，讓世界可以看到經濟與環境、社會對立的難題，就在高雄找到解答。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／台17線死亡車禍　男女夾困車內雙亡
好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　小孩大哭大鬧
追確診泰籍移工　「意外發現」43人有疑似症狀！衛生局急採檢
快訊／卯澳灣未爆彈炸開畫面曝光！　激起20m超高水柱
36款胃藥恐致癌　8/1起全面禁用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

補刀李眉蓁「不會寫論文」惹議　葉元之：本想幫忙講話「會親自道歉」

反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

文化部前司長涉收賄遭起訴　李永得：強化內部防弊機制

文化部終止公視計畫　徐瑞希怒辭董事：把公媒獨立踩腳底

蕭美琴首次出席華府公開活動　捐贈口罩談就任心情　　

雲端最前線／藍委切割李眉蓁？高市輔選「分身計畫」泡湯？

律師錄取率倒退至18年前水平！　高嘉瑜要求廢除「400分門檻」

誰偷走高雄人的薪水？吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

補刀李眉蓁「不會寫論文」惹議　葉元之：本想幫忙講話「會親自道歉」

反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

文化部前司長涉收賄遭起訴　李永得：強化內部防弊機制

文化部終止公視計畫　徐瑞希怒辭董事：把公媒獨立踩腳底

蕭美琴首次出席華府公開活動　捐贈口罩談就任心情　　

雲端最前線／藍委切割李眉蓁？高市輔選「分身計畫」泡湯？

律師錄取率倒退至18年前水平！　高嘉瑜要求廢除「400分門檻」

誰偷走高雄人的薪水？吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

無死角賞美景！太魯閣「山月吊橋」8月12日首開放　每天總量管制800人

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

賽程機動調整　洋基取消今天主場對費城人改客場戰金鶯

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

還沒發病就能驗出！科學家發現「阿茲海默症」新診斷方法

VICTON直播慘案粉絲眼睜睜目擊！手滑打翻豬排醬...苦笑合照「受害者」

因禍得福！苗栗翁遭芒果樹幹打中胸　就醫驗出癌症及早切除

重大事件即將發生！12星座「未來一周運勢」曝…雙子、雙魚做好資料備份

補刀李眉蓁「不會寫論文」惹議　葉元之：本想幫忙講話「會親自道歉」

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

農遊券只到9月17日　振興優惠券「使用期限」一次看

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

快訊／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊

PO「超兇事業線」被罵　賴品妤：穿什麼關你X事

論文風暴「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭補選內幕

軍公教20年調薪4次　人事總處「明年不調」公文已送給蘇貞昌

藍委破門佔議場代價曝光　立法院將求償

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

台北市推「以票換票」三倍券再加碼

更多熱門

相關新聞

侯友宜要來了！8月1日陪李眉蓁掃街

侯友宜要來了！8月1日陪李眉蓁掃街

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，日前啟用競選總部時，請來國民黨主席江啟臣及前主席洪秀柱、朱立倫等人站台，但卻不見新北市長侯友宜，當時李眉蓁解釋因市政繁忙。事隔幾天，李眉蓁競辦宣布，侯友宜將於8月1日赴高雄為李鼓勵打氣，並陪同掃夜市。

王浩宇考高雄小學堂！李眉蓁連5慘敗反問：桃園幾間廟

王浩宇考高雄小學堂！李眉蓁連5慘敗反問：桃園幾間廟

高市補選政見會將登場！吳益政最看重政策傳達

高市補選政見會將登場！吳益政最看重政策傳達

楊秋興轟洗學歷為選舉　曝市長補選投陳其邁

楊秋興轟洗學歷為選舉　曝市長補選投陳其邁

陳其邁教育政策提「六大策略」　再談滿天星計畫

陳其邁教育政策提「六大策略」　再談滿天星計畫

關鍵字：

2020高雄市長補選吳益政

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面