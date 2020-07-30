誰偷走高雄人的薪水？吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長候選人吳益政與立法委員張其祿、立法委員蔡壁如30日召開記者會，提出解決高雄低薪的解方，公布「產業抓漏Debug小組」、「產學合作興業聯盟」及「綠能環保產業鏈」等陽光經濟三支箭，強調「經濟、環境我全都要」。

▲吳益政召開「陽光經濟三支箭」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政召開「誰偷走高雄人的薪水？吳益政提解方：陽光經濟三支箭」記者會，首先，提出第一箭為「產業抓漏Debug小組」，了解高雄產業的需求。立法委員蔡壁如抨擊，蘇貞昌院長日前輔選陳其邁提出「了解中央」的市長條件，「天地顛倒翻」違背民主價值，應了解高雄產業的需求才對，完全執政的權力傲慢，將錯置國家資源，失去發展良機。未來進入市府會成立「產業Debug小組」，讓產業自己發現問題，再由政府解決問題，讓在第一線作戰的產業告訴政府他們需要什麼？「尊重專業、堅守價值」，形塑出最適合高雄市的產業模式與經濟風貌。

第二箭為「產學合作興業聯盟」，讓青年留在高雄。立法委員張其祿表示，高雄市若要穩定成長，必須催生更強的產業聚落，提供更多的就業機會，才能吸引人才，永續發展。張其祿說，高雄市轄內有18所大專校院，從醫學到餐旅，系所類別多元豐富，擁有13萬的優秀青年，這些年輕人就是我們首先要爭取留在高雄的對象，接著要更努力爭取在外地念書、工作的高雄子弟，鼓勵返鄉打拚。

第三箭「綠能環保產業鏈」，經濟、環境我全都要。吳益政強調，很多人有刻板印象，經濟與環境好像是對立的兩難，其實這幾十年的世界潮流，卻是共存共榮，「問題之所在、利潤之所在」。吳益政表示，若當選市長，將透過催生「綠能環保產業鏈」，創造獨步全球的冠軍產業聚落，包括「焚化爐升級達綠電標準，建立生質能發電產業鏈」、發展「公民電廠、社區微電網的韌性城鄉」以及「新設工業區，要求100%綠電」，這是SDG7人人可負擔的永續能源。

吳益政指出，現有「總量管制」是不讓空汙增加，但還要「以價制量」來減少空汙，未來將透過課徵燃煤稅，用專款來改善高雄空汙外，也會鼓勵廠商或民間團體可以申請經費來引進技術，從設計改進製程，扶植循環經濟相關產業。這會有企業社會責任(CSR)的三重底線效應，一來改善空汙、環境健康，二讓個別工廠改頭換面、創造全新產業聚落、繁榮高雄，三則綠領工作扭轉低薪、拉近社會貧富鴻溝，讓世界可以看到經濟與環境、社會對立的難題，就在高雄找到解答。