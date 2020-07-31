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快訊／高雄市議長補選出爐！國民黨曾麗燕保位成功

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▲▼ 0531總質詢_曾麗燕_韓國瑜_大林浦遷村 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨市議員曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會將補選議長，底定於7月31日完成議長補選，國民黨推派市議員曾麗燕出馬，而民進黨最終確定由張勝富出馬角逐，最終經過投票後，議長遺缺確定由曾麗燕選上。另外，稍早票數也出爐，65席議員全到場投票，其中曾麗燕以35票勝出、張勝富27票、林于凱2票、無效票1張。

▲高雄市議長補選 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議長補選 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議長補選7月31日登場，高雄市議會目前65席議員中，國民黨佔31席，民進黨佔25席，台聯議員1席，時力2席、無黨團結聯盟3席、親民黨吳益政加入無黨團結，無黨籍議員陳幸富及范織欽各1席。國民黨所派出的曾麗燕是連三屆的高雄市議員，夫婿是前立委林宏宗。

國民黨掌有31席，若要穩拿議會龍頭，除了黨內要夠團結，無黨團結聯盟是關鍵少數，雖然國民黨占有人數優勢，但內部團結整合卻面臨茶壺風暴，但無黨團結聯盟已於投票前發聲明，朱信強、李順進、陳善慧三人決議一致支持國民黨提名的曾麗燕，理由是藉此告慰忠黨愛國的許崑源前議長在天之靈。

▲高雄市議長補選 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員曾麗燕 。（圖／記者洪正達攝）


由於國民黨祕書長李乾龍先前強調如果丟了高雄市議長，「我們2個（與江啟臣）就走路」，李乾龍還特別到場關心，因此國民兩黨為求勝出，雙方都發出甲級動員，最終結果由國民黨曾麗燕勝出，國民黨順利守住高雄市議長一位。

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