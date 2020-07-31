高議長補選國民黨膽顫心驚！1張無效票驚見「自己人」　他唱名第二次才現身



▲高雄市議長曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會補選議長，國民黨推派市議員曾麗燕出馬，而民進黨由張勝富出馬角逐，最終經過投票後，曾麗燕拿下35票，張勝富27票，時代力量林于凱2票，1票為無效票，其中這張無效票就是同黨籍議員蔡金晏，甚至投票過程中，同黨籍吳利成第一次唱票時也沒現身領票。

▲張勝富及曾麗燕於投票前握手致意 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議長補選7月31日登場，高雄市議會目前65席議員中，國民黨佔31席，民進黨佔25席，台聯議員1席，時力2席、無黨團結聯盟3席、親民黨吳益政加入無黨團結與無黨籍議員陳幸富及范織欽各1席。國民黨掌有31席，想穩拿議會龍頭，除了黨內要夠團結，還加上無黨團結聯盟的關鍵少數，無黨團結聯盟朱信強、李順進、陳善慧及吳益政一致支持國民黨提名的曾麗燕，這也成為曾麗燕致勝關鍵。

▲吳利成在第二次唱名才現身領票投票。（圖／記者洪正達攝）

但投票過程中不時令國民黨膽顫心驚，其中因為議長補選黨內初選時因挺陸淑美，最後宣布退出黨團運作的吳利成，雖然有登記報告，但第一次唱名領票時，吳利成並未出現，直到第二次唱名才現身，所幸最後還是把票投給曾麗燕。





▲唯一一張無效票為蔡金晏投出。（圖／記者洪正達攝）

另外，值得注意的是唯一一張無效票就是國民黨籍的蔡金晏，他事後解釋選票很大張不小心勾破選票，他強調自己絕對是投給曾麗燕，他否認投給李眉蓁的傳言，後續尊重黨的處置。

▲投票完後李乾龍與曾麗燕及李眉蓁等人合影 。（圖／記者洪正達攝）

國民黨祕書長李乾龍事後也一臉笑咪咪的開心受訪，他也表示：「他(蔡金晏)自己有來自首，我們相信黨籍議員，因為蔡金晏是非常優質的從政同志，所以我們相信支持的議員，現在我們要交由高雄市黨部想法，中央考紀委員會再來研議。」