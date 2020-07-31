李登輝帶領台灣走出威權　蔡英文：民主奇蹟變成世人記住台灣的方式

記者陳家祥／台北報導
台北榮總於7月30日19點24分宣布，前總統李登輝與世長辭，享耆壽98歲。面對在台灣民主進程扮演重要角色的李登輝與世長辭，政壇紛紛至上哀悼之意，總統蔡英文31日出席資本市場論壇時，也藉致詞機會再一次表達最深切的哀悼。
蔡英文指出，昨天晚上李前總統的辭世，是台灣社會共同關心的大事，藉這機會、這場合再一次表達最深切的哀悼。蔡說，李前總統是世所周知的民主先生，在全球化浪潮時代，帶領台灣以寧靜革命的方式走出威權、邁向民主，同時也確保台灣經濟體制的健全與繁榮。
蔡英文說，民主奇蹟變成世人記住台灣的方式，對民主的台灣來說，資本市場的活絡是促成國家整體產業發展最根本，維持資本市場的健全與蓬勃發展，是政府最重要的任務之一。
李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）
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