伴隨李登輝超過50年！　前國策顧問黃崑虎：他建立台灣民主國家的基礎

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，台北榮民總醫院也設置臨時靈堂供各界追思，總統府資政黃崑虎31日上午11時也現身榮總懷遠堂，他表示自己已經待在李登輝身邊超過50年，在李登輝身邊感受到隊台灣這塊土地的一步一腳印，全世界對李總統與台灣的民主都非常敬佩，李登輝建立了民主國家的基礎，希望台灣往後的每一位總統都能按照李登輝的建議作為國家政策。

▲前國策顧問黃崑虎前往弔唁李登輝。（圖／記者林敬旻攝）



李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷遠堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

黃崑虎表示，自己已經待在李登輝身邊超過50年，在他身邊感受到李登輝對台灣這塊土地的一步一腳印，要建立一個真正民主、自由、主權、有尊嚴的國家，尤其李登輝廢除了萬年國會、戒嚴與刑法100條，全世界都說這是一場和平且無流血的民主改革，台灣也才會有今天的樣子。

黃崑虎說，李登輝對台灣的主體性非常用心，建立了真真正正的自由民主國家，與中國大陸建立起特殊的國與國關係，李登輝以思想治國，是真正的政治家。

黃崑虎指出，李登輝在卸任總統後，成立了台灣團結聯盟（台聯黨）與台灣之友會，宗旨就是住在台灣這片土地上的人都是台灣人，台灣人要有自己的尊嚴與意識，以及對台灣這塊土地的肯定與認同。

黃崑虎強調，李登輝雖然已經過世，但全世界對李登輝與台灣民主都非常敬佩，也感到十分惋惜，尤其李登輝建立了台灣民主國家的基礎，希望台灣往後的每一位總統都能按照李登輝的建議作為國家政策。

此外，監察院長張博雅31日接近中午時，也默默現身懷恩堂弔唁李登輝。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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