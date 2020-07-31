快訊／美國務院發聲明哀悼「台灣前總統李登輝」　國務卿發文：持續強化美台關係

▲前總統李登輝為台灣首任民選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院發聲明哀悼李登輝逝世；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特發文，「為首任民選總統李登輝逝世，向台灣人民表達深切慰問之意。」

蓬佩奧於台灣時間31日上午6點18分發布推文，「美國為首任民選總統李登輝逝世，向台灣人民表達深切慰問之意。我們會持續透過共享民主價值，致力於強化美國─台灣關係。」

美國國務院則以蓬佩奧名義，在官方網站發布聲明：

我謹代表美國人民，向台灣前總統李登輝逝世致上我誠摯的慰問之意。

作為台灣首任民選總統，李登輝終結了數十年的專制統治，並開創了經濟繁榮、開放以及法治的新時代。在12年的任期中，李登輝的敢於改革，在台灣轉型成我們今天所見的民主燈塔中，扮演了關鍵角色。他鞏固了美國和台灣之間的深厚友誼。

我們對台灣人民致意，我們也會透過共同的政治和經濟價值，強化和台灣及其活躍之民主的關係，以榮耀李總統的事蹟。

