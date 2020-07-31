快訊／悼念李登輝　內政部：今日12時起「各機關降半旗3日」





▲前總統李登輝。（圖／路透）

記者袁茵、徐政璿／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。總統蔡英文第一時間表達哀悼之意外，也要求總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。對此，內政部稍早表示，決定於31日中午12時00分起，各機關降半旗三日。

內政部表示，為悼念7月30日李登輝前總統辭世，蔡英文總統宣布全國各機關（構）、學校自31日中午12時起下半旗3日。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗

▼總統府前降半旗。（資料圖／記者呂佳賢攝）