快訊／「我牢記李登輝掏空國民黨」　邱毅：他留下的爛攤子還得走下去

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。面對李登輝辭世，前立委邱毅表示，他痛恨李登輝數典忘祖，一心想當日本人，也牢記對方五鬼搬運，掏空國民黨，「他散場了，可是他留下的爛攤子還得走下去。」





▲邱毅。（資料圖／記者林敬旻攝）

「李登輝走了，永遠的走了！」邱毅於臉書上提到，李登輝在台灣有截然不同的評價，喜歡他的人尊之為「民主之父」，討厭他的人稱他為「黑金教父」、「台獨之父」。98歲算是高齡中的高齡，李登輝過去有好幾度病危遇險，都活了過來，「但這一次沒躲過死神召喚，走了。」

邱毅提及，自己是李登輝的學生，對方曾經推薦、提攜過他，但自己後來成為李登輝亟欲除之後快的欽犯。「我痛恨他數典忘祖，一心想做日本人。我鄙視他為了權力引進黑金，污染了台灣政治。我厭惡他煽動台獨，把兩岸關係推向緊張。我牢記他五鬼搬運，權錢交易，淘空國民黨，擾亂台灣金融。」

邱毅也坦言，李登輝走了，自己有些失落與感慨，畢竟再多的野心，再多的權力，再多的金錢，還是躲不過死亡的關卡。「他散場了，可是他留下的爛攤子還得走下去。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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