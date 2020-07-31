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李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

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前總統李登輝自今年2月昏迷後即未甦醒，家人也已最壞打算，在府方與李家充分討論下，目前安葬地點規劃在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓「特勳區」。

圖文／鏡週刊

前總統李登輝今晚（30日）19時24分，病逝於台北榮總，享耆壽98歲。本刊掌握，李登輝自2月昏迷過後，一直未甦醒，家屬已有最壞打算，總統府也早已著手規劃李未來的墓地，並與李家人充分討論，府方已與家屬取得初步共識，相關人士證實，目前安葬的地點確實規劃在是新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓「特勳區」。

前總統李登輝今晚辭世，總統府祕書長蘇嘉全明天（31日）上午將召開治喪工作會議。本刊調查，總統蔡英文2月曾前往榮總探視當時住院中的前總統李登輝，由於李當時一度傳出病危，3月蔡總統主動向府內幕僚提及應研究李登輝身後的國葬事宜，並交由總統府前祕書長陳菊負責與李登輝家屬及李登輝辦公室主任王燕軍溝通，陳菊卸任後則由蘇嘉全接手。

據了解，總統府有意將李登輝安葬於國防部位於五指山的國軍示範公墓，但由於前總統嚴家淦是採土葬處理，但仍尊重李登輝家屬及其個人信仰，是否採火葬或其他方式，目前仍未定案。國防部也曾提供嚴家淦墓地旁未使用墓地給府方參考。

李登輝曾是三軍統帥，目前還是朝在「特勳區」安葬李登輝的規劃安排。圖為五指山國軍公墓正在施工。

府方與李登輝家屬溝通時，家屬主要表達希望能「安靜」「安全」「出入方便」等要求，其他都尊重政府的安排，但對比照嚴家淦的模式，相關人士表示，考量李對台灣的貢獻，是第一位民選總統，與嚴家淦並不相同，由於李登輝曾是三軍統帥，因此除了會由總統府依國葬規格辦理，對李登輝家屬也會給與絕對尊重。

本刊調查，總統府6月針對此事邀集國防部、農委會、內政部等單位研商，會中一度提及「蔣陵」模式，也就是五指山園區為前總統蔣介石、蔣經國另行規劃的獨立墓地，為李登輝另外開闢一片墓園，不過並無定論。目前還是朝在「特勳區」安葬李登輝的規劃安排。

嚴前總統家淦與前行政院長郝柏村，身後均葬在汐止五指山軍人公墓。圖為嚴前總統墓陵。

蔡英文對此案非常重視，6月還曾輕車簡從，低調地冒著大雨親自前往五指山園區勘查國防部的墓地規劃。據了解，外傳府方傾向在五指山園區內的未使用、可開發區域開闢一塊墓地供李使用，但參與會商的相關人員表示，「依先前跟家屬討論的結論，並沒有往這個方向規劃。」

2011年因大腸癌開刀、後來痊癒的李登輝，自己本人生前並不忌諱談後事，他曾兩次向媒體說，「燒一燒，在玉山，山上頂頭撒一撒，我就可以跟台灣永久在一起。簡單，不要想那麼嚴重。」對此，相關人士指出，現行的「國葬法」在政府遷台前所制定、修正，已超過70年未修訂，其中法條已不符合現在時空環境，所以從未使用過，此外，考量李登輝的個人信仰，府方的治喪事宜會尊重家屬與基督教儀式。

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