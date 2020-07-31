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快訊／洪秀柱：希望李登輝過世代表台灣價值混亂時代的結束

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▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝於台北榮總，享耆壽98歲。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，台灣的政治文化最終未能進入穩定，李登輝也有責任，但無論如何，希望他的過世，代表著一個台灣價值混亂時代的結束。

「李登輝前總統過世了。」洪秀柱在臉書表示，在李前總統任內，台灣從動員戡亂到民主，卻又從民主進入黑金；從僵化的一個中國路線到務實的一國兩區，卻又從一國兩區岔出「特殊兩國論」；從穩定負責的一部憲法，修成有權無責的半總統制。她指出，「台灣的政治文化最終未能進入穩定，責任也在李登輝」。

洪秀柱認為，民國85年的選舉，如果李登輝能夠從善如流，急流勇退，一如美國前總統華盛頓，揹著一袋豆子回家種地；或是像他自己所承諾的「去傳福音」，那他今日的歷史定位必將是史詩級的讚頌。

但洪秀柱也強調，歷史是殘酷的，只有結果、沒有如果，無論如何，希望李前總統的過世，代表著一個台灣價值混亂時代的結束。

洪秀柱還說，然而李登輝所留給這個國家、甚或是整個民族的，無論是資產還是負債，終將得由活著的下一代去承擔。這不是抽象的政治哲學，而是實實在在的民主政治後果，只不過一切尚需時間沈澱。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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