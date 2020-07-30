首波熱帶擾動8月初影響台灣　張麗善視察防汛整備

▲雲林縣長張麗善及經濟部水利署副署長曹華平，30日至雲林縣平和滯洪池檢視防汛整備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為因應今年首波熱帶擾動，雲林縣長張麗善及經濟部水利署副署長曹華平30日至雲林縣平和滯洪池檢視防汛整備。雲林縣政府對於境內沿海低漥地區之滯洪池水位降低操作、移動式抽水機預布等相關事項作檢視盤點，對於此次可能帶來之強降雨做好準備，以降低淹水風險。

根據中央氣象局預報，8月初可能出現豪大雨，縣長張麗善表示，這波熱帶擾動可能會帶來強降雨影響台灣，感謝水利署曹副署長及第五河川局人員蒞臨雲林縣，關心縣內防洪整備工作，縣府已加強水閘門、抽水站等機組整備，這幾天也會加緊檢視各河川排水，針對河道淤積瓶頸段辦理清疏，全力防患水災，讓鄉親可以安心、放心。

經濟部水利署副署長曹華平指出，最近氣象局資料顯示，在南海地區有熱帶負壓產生，將於8月2日至4日對台灣造成威脅，水利署昨日已召開視訊防汛會議，展開各項防汛準備，也希望各縣市政府能提早因應，由於雲林縣是防汛重點地區，第一站就到雲林訪查。

雲林縣政府表示，縣府目前已加強水閘門、抽水站等機組整備，並於汛期前檢視各河川排水，針對河道淤積瓶頸段辦理清疏，並將持續密切注意後續颱風生成狀況，適時成立應變小組及通知轄內公所加強整備，以即時因應來降低災情，也將事先預佈移動式抽水機於易淹水低窪地區，俾及時迅速發揮救災功能，同時預先將滯洪池放至低水位，增加滯洪容量。

平和滯洪池面積為9.6公頃，滯洪量約51萬立方公尺，抽水站抽水能量為6cms(立方公尺每秒)，工程效益可減少約182公頃淹水面積，可分流湳仔集水區的水，將水排入虎尾溪，減少下游虎尾市區水量，降低洪災。

▲雲林縣長張麗善及經濟部水利署副署長曹華平今（30）日至雲林縣平和滯洪池檢視防汛整備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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