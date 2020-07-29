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買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到奇怪聲音」...20隻小鵪鶉孵出來了！

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名程姓民眾在臉書社貼文指出，「家裡買了鵪鶉蛋要吃，結果放太久孵出了十幾隻鵪鶉請問有人要認養嗎？」。連日高溫可能是鵪鶉蛋孵化的主因，貼文一出許多網友留言超療癒，除了有人問鵪鶉蛋在哪裡買的之外，更有人直呼「好鬧哦！」、「賺到了！」。

▲雲林民眾買了一盒鵪鶉蛋放到孵化求認養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林民眾買了一盒鵪鶉蛋，十多天後竟孵出小鵪鶉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

程小姐指出，小鵪鶉已出生3天，鵪鶉蛋是媽媽10幾天前在商店買的，一盒約2、30顆準備要水煮給家人吃，結果放太多天忘了煮，27日週一晚上聽到廚房有奇怪聲響前往查看，竟發現放在烤箱上方的鵪鶉蛋竟孵化出小鵪鶉，驚訝的把整盒蛋跟鵪鶉端到客廳給家人看。

請繼續往下閱讀...

▲雲林民眾買了一盒鵪鶉蛋放到孵化求認養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲還沒開盒的鵪鶉蛋中，出現孵化完成的幼鳥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

程小姐表示，後續鵪鶉蛋在客廳又有好幾隻陸續破殼而出，總計有20隻，其中有2隻可能天生基因不良死掉，家人目前將「小鵪鶉們」安置保麗龍箱鋪上一層布，準備了飼料加一些水餵食像照顧小雞一樣餵養著，並說，曾看過雞蛋孵出小雞的新聞覺得不可思議，沒想到家中的鵪鶉蛋一口氣孵出20隻真的很驚訝，貼文發出後已經全數被認養。

▲雲林民眾買了一盒鵪鶉蛋放到孵化求認養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲程小姐說陸續孵出20支的小鵪鶉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友在下面紛紛留言「好療癒」、「好鬧喔！居然孵出來了」、「把他們養大就有吃不完的鵪鶉蛋了」，更有人貼笑臉直呼，「買蛋送鵪鶉，你賺到了！」

▲雲林民眾買了一盒鵪鶉蛋放到孵化求認養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小鵪鶉們目前安置在箱子中，也準備飼料和水餵養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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