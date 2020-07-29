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獨／蜂蜜珍奶「特調配方」曝！小蜜蜂杯裡飄啊飄...正妹狂讚直接喝光

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▲方小姐的朋友覺得超純蜂蜜很讚，今天特地前往購買，也順便幫她再買一杯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲方小姐昨日購買一杯蜂蜜飲料想開封加水，卻赫然發現有一隻漂浮蜜蜂。（圖／方小姐提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一位方小姐29日到崙背鄉遊玩，在市區一家以蜂蜜代替果糖的知名飲料店購買蜂蜜珍奶，喝幾口覺得稍甜，在回家後打開封膜加水，赫然發現裡頭竟然有蜜蜂，一開始還以為是特調，之後向店家反應，店家向她表示，因為純蜜吸引蜜蜂飛來，一時未注意，感到非常抱歉，並願意換一杯新的；方小姐最後也因為飲料實在太好喝，直接當「特調」喝光。

家住土庫鎮的方小姐昨日下午與家人到崙背鄉千巧谷牛樂園牧場遊玩，特地繞到一家以純蜂蜜替代果糖的飲料店《蜜茶站》買多杯飲料，其中一杯蜂蜜珍奶讓她感覺稍甜，回到家後先開封膜準備加水稀釋，赫然發現一隻蜜蜂在飲料中載浮載沉，方小姐一開始還覺得是真材實料的「特調」。

請繼續往下閱讀...

方小姐表示，後來致電商家，店員說因為店裡使用的是純蜜，會吸引蜜蜂在工作台附近飛舞，一時未注意而讓蜜蜂跑進去，感到非常抱歉也願意免費換上一杯新的，但因為已經回到土庫鎮並未前往更換，最後看著飲料，還是很想喝，在錄下驚奇的體驗後把「特調蜜蜂珍奶」喝光。

▲方小姐的朋友覺得超純蜂蜜很讚，今天特地前往購買，也順便幫她再買一杯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲崙背鄉飲料店《蜜茶站》因為使用純正蜂蜜，引來蜜蜂偷吃也成為活招牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

方小姐笑著向記者說明，昨天去買的時候是真的有發現飲料店裡飛舞多隻蜜蜂，但感覺上跟飲料店很搭，並未感覺奇怪，晚上她把照片貼上IG之後，朋友紛紛回應「把蜜蜂吃掉進補」、「讓牠紅」，後來將蜜蜂撈掉後直接喝光飲料，方小姐直言，蜜蜂比蒼蠅乾淨多了！今天也因為朋友看到她IG，特地到《蜜茶站》嚐鮮，她也託朋友再幫忙買一杯。

《ETtoday新聞雲》實際到店家查訪，發現這家飲料店李姓老闆是以養蜂園為業，門市除了賣手搖飲料之外店內更展售許多自產自銷且檢驗合格的蜂巢、各種蜂蜜及相關產品，手搖飲料標榜堅持100%純蜂蜜調製，也為了照顧不喝蜂蜜的消費者準備蔗糖作選擇。

店員向記者指出，雖然老闆養蜂，但是門市的蜜蜂是外頭飛進來的，少的時候約4隻、多的時候會有近10隻，夏天會比冬天多，製作飲料時都會注意蜜蜂有沒有太接近客人的飲品，昨天方小姐的事件確實是一時未注意，會好好檢討並再加強飲品製程衛生。

▲方小姐的朋友覺得超純蜂蜜很讚，今天特地前往購買，也順便幫她再買一杯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲方小姐的朋友覺得超純蜂蜜很讚，今天特地前往購買，也順便幫她再買一杯。（圖／記者蔡佩旻攝）


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