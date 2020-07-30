日本8月5日起「3條件」鬆綁管制！　8.8萬外國人有望再入境

記者黃翊婷／綜合報導

被稱為「日本最後淨土」的岩手縣29日發現2例新冠肺炎確診病例，代表全境47個都道府縣通通淪陷。不過，日本外務省在同日宣布，8月5日起在附帶3項條件的情況下，將允許持有日本居留資格的他國派駐人員、留學生再次入境。

▲日本單日新增病例數破千。（圖／路透，下同）

日本新冠肺炎疫情尚未趨緩，截至29日晚間7時共新增1133人確診，刷新單日病例破千紀錄，其中，大阪府單日新增221人確診，東京都也新增250人確診病例，這是東京連續第2天單日超過200人確診，也是連續第21天單日確診超過100人以上。

就在各地民眾憂心疫情是否卷土重來的時候，日本外務省29日宣布將鬆綁入境管制措施。根據《日本經濟新聞》等媒體報導，這次的放寬對象是在實施管制措施前就取得再入境許可的外籍人士，除此之外還有附帶3項條件，包含出示出發前72小時的PCR檢測陰性報告、獲得當地駐外大使館或總領事館發放的「再入境確認書（再入国関連書類提出確認書）」，最後是抵達日本之後，必須再接受一次PCR檢測，並進行兩週的自主隔離。

▲日本疫情尚未趨緩。

外務省表示，符合上述資格的他國派駐人員、留學生，最快將從8月5日起獲准再入境，預計約有8萬8000人受影響。據了解，日本政府截至29日為止，仍對全球146國施以入境管制措施，鬆綁的消息傳開後，一度掀起日本網友正反意見熱議。

而根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）在台灣時間30日上午5時38分的更新資料顯示，日本目前的總確診病例數為3萬3362例、1001例死亡，確診人數仍日漸增加。