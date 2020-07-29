香港個案破3000！連7天破百本土佔多數　「禁內用」民眾蹲路邊吃飯

▲香港累積確診個案破3000。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

香港新冠肺炎確診數字不斷增加，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，截至29日凌晨，新增118宗確診病例，其中本土佔多數，至今累積3003人確診，超越2003年SARS確診病例1.7倍。

香港新增118宗確診病例裡，本土有113人確診，其中佔半數感染原因來自於親友聚會，46宗源頭不明。

綜合港媒報導，自香港政府27日宣布，全面禁止餐廳內用服務，許多被迫在街頭用餐的民眾表示，其實戴口罩就可以，沒必要「禁止內用」。另外，也有港人認為，這波疫情之所以出現，因為政府沒有做好防疫措施，「讓外國人進來卻不檢疫」，也有人認為「如果當初政府有好好把關，也不會有現在的狀況」」。

張竹君出席衛生防護中心記者會表示，室外進食比室內空氣流通，並希望民眾配合政府，在室外進食時不要與人聊天，保持適當的距離及個人衛生。

根據香港統計處最新公布數據顯示，因受到疫情影響，第二季本地生產總值按年下跌9%，較首季跌幅9.1%，低於市場下跌8.2%的預期。港府發言人指出，隨著本地疫情確診個案增加，讓經濟活動在短期內變得不明朗，若疫情往後能再次受控，環境又繼續改善，香港經濟可望在下半年逐步復蘇。