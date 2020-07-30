美國突破15萬人病死！　法國「疫情回溫」單日增1400例創近月新高

▲全美各地疫情持續不下。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，截至台灣時間30日上午4點30分，美國累計確診439萬8898例、死亡數突破15萬人，來到15萬62人。與此同時，全球累計確診達1684萬5602例、66萬2577死，美國病死數佔全球22.6％。

美國疫情持續嚴重，加上國內意見分歧嚴重，儘管公衛專家、好萊塢明星和許多民主黨官員不斷呼籲戴口罩，仍有許多民眾認為「我的身體是我自己的」，或是「那些數字都是假的，政府在騙你」等，在許多人毫無防範的情況下，疫情繼續橫行難阻。

CNN針對全美突破15萬死的報導，再度以911恐攻事件2996人死亡的規模來與之相比，「如果2台大型客機每天在美國墜毀，把機上每個仁都殺死，全國肯定都會失望」，「如果美國承受像911恐攻那樣規模的死傷 ─ 乘以50倍 ─ 這樣的悲劇會是令人費解的。但那就是6個月前冠狀病毒疫情大流行以來，在美國造成的死亡人數。」

根據《政客》（Politico）報導，共和黨籍聯邦眾議員戈麥特（Louie Gohmert），就是在疫情期間堅決不戴口罩的人，29日檢測結果呈現2019新型冠狀病毒（COVID-19）陽性，瞬間危及政府高層的風聲再起。戈麥特前一日出席一場聽證會，司法部長巴爾（William Barr）也同樣出席；司法部發言人表示，巴爾會接受篩檢。戈麥特的發言人並未回應媒體詢問。

2019新型冠狀病毒仍威脅全球，儘管歐洲「風頭」已過，但隨時都有反撲可能。法國當局29日通報新增1392例病患，創下過去1個月新高，另有15人病故，也比上周平均單日9人病故數還高。法國累計確診22萬1077例、3萬226死。

巴西累計248萬3191例、8萬8539死；印度累計153萬1669例確診、3萬4193死；俄羅斯累計82萬7509例確診、1萬3650死；南非累計47萬1123例確診、7497死。此為全球前2到前5國家的疫情狀況。