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後疫情時代義守大學全力「搶學生」！校長曝策略：強攻「智慧科技」

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▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

後疫情時代，面對未來恐有6成工作將被AI取代，全球就業市場驟變，你準備好因應了嗎？迎接醫療智慧科技新浪潮，培育未來具解決問題能力的人才，義守大學做足準備，並獲教育部認可，於109學年度新增設「智慧科技學院」，馬力全開。

義大校長陳振遠提出「ISU 2028」10年計畫，以「跨域創新、競逐全球」為核心理念，培育能解決未來問題的人才，邁步打造Education Hub全球知識接軌平台；陳校長認為，跨域涵蓋兩個概念：跨學科領域、跨國家疆域，除持續蓄積國際接軌能量，強化雙語教育，義大也全力推動數位技能教育，打造無國界學習環境。

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▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

至於跨學科領域創新，擁有全臺唯四設有醫學院的綜合大學，智慧科技與智慧醫療是義大的兩大優勢，可望全力發展遠距醫療智慧網絡，並獲教育部認可，自109學年度開始新增設「智慧科技學院」，在既有「健康醫學密碼」大一必修課程基礎下，新學期將開設「智慧科技密碼」微學程，強化AI與醫學院、義大醫院等跨域連結，同時成立「智慧科技產研中心」協助業界轉型，拓展產研發創新能量。

義大目前全球有600多所姐妹校，走在義大校園，不時會與來自40多國、將近2000名不同種族的國際生擦身而過，除採全英語教學的國際學院外，每學年共開設560多門英語課程，並透過４年學習計畫、生活場域等設計安排，鼓勵義大生提升英語力，前往海外交流、實習，進而取得雙聯學位或雙學位，加乘競逐全球實力。

「原以為自己會像其他人一樣度過平凡的大學生活，直到來到臺灣、進入義大後，認識了不同文化背景的同學，每天在校園就像在小聯合國，開啟多元豐富視野，生命因此大不同」，來自俄羅斯的Seva侃侃而談，也見證義大國際化與接軌全球實況。

▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

▲義大蓄積產學研合作能量， 師生共同參與科技部人才培育計畫。（圖／吳奕靖翻攝）

▲義守大學醫學院延攬優秀學生，未來也將跨域連結攜手產學研合作 。（圖／吳奕靖翻攝）

▲義大蓄積產學研合作能量， 師生共同參與科技部人才培育計畫 。（圖／吳奕靖翻攝）

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