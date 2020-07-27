南韓防疫拉警報！首爾市府「內部人員傳確診」...嚇傻緊急封鎖11樓

▲首爾市廳驚傳有內部人員確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓首爾市府災殃連連，不僅頓失市長朴元淳，今（27）日更傳出內部有人員確診新冠肺炎（COVID-19），嚇得馬上緊急封鎖11樓。

《韓聯社》引述首爾市府的消息，被感染的是一名50多歲男性，其並非市府內部雇用的公務人員，而是來自外部的諮詢委員。該男性並不常至市府上班，然而近期剛好到市府11樓參加會議，其他與會人員約有10名。

市府得知後，馬上封鎖11樓，讓11樓的所有市府職員返家，並下達指令，要求該樓層員工接受篩檢；另外，市府也臨時關閉不少人員進出的9樓咖啡廳、地下賣場等，規定職員進出市府必須配戴口罩。

首爾市府11樓為再生政策科、都市活絡科、居住再生科等都市再生室轄下部門，且配有會議室，使其他樓層的職員也經常進出該樓層。

首爾市府表示，未來將隨著掌握到的確診者活動路徑，實施各種篩檢措施。

據悉，截至27日0時為止（當地時間），南韓防疫當局27日上午9時共通報25例新增確診者，其中16例為海外感染。目前南韓共累計14175例確診、299例死亡。

►軍機接染疫僑民...南韓單日確診「暴增」破百！防疫當局：無須太擔心

►縮時保養、懶人必備！睡前敷一層，起床變美人