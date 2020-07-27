「在台2年半」泰籍移工返國第5天確診　莊人祥：不排除為本土病例

記者嚴云岑／台北報導

泰國今（27）日公布4起新冠肺炎確診病例中，有一名是台灣返泰的移工。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該移工在台工作2年半未出境，「不排除為本土病例」，會針對感染源做調查，也會請當地政府針對工廠做大規模清消。至於是否會針對足跡發布細胞簡訊？莊回應，要看調查結果。

根據泰國疫情指揮中心指出，4名確診個案都是境外移入，除了1人從台返泰外，另有3人從美返泰。來自台灣的是一名泰籍移工，年約30歲，21日搭乘CI831航班抵達曼谷，25日因拉肚子確診。

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▲泰籍移工自台返泰後確診，指揮中心及地方政府啟動疫情調查。（圖／衛福部提供）

莊人祥表示，該名泰籍移工是2018年1月17日入境台灣，期間一直待在台灣，直到2020年7月21日出境。他在北部公司工作，同公司還有8位泰籍移工，另有台籍員工數位，因為中午才接到消息，目前仍在疫調當中，會先針對同住者做隔離，接觸者匡列完成後，也會立刻採檢，有症狀立刻送醫。

莊人祥表示，我方是在中午接獲泰國官方通知，該國確診1名自我國入境之新冠肺炎感染者，為一名在我國北部工作之泰籍移工，今年7月21日自我國搭機返回泰國，於7月25日確診。不過，莊人祥也提到，因為是7月25日才確診，不太了解是今天採檢，還是今天才確診，會與泰方進行了解。至於去過哪些地方？目前都在疫調中。

台灣新冠肺炎疫情近期不平靜，除了泰籍移工確診外，今也新增4例境外移入，國內目前累計462例確診，分別為371例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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