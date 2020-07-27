美生技廠新冠疫苗研發進入最終試驗！數百萬人準備接種　時間點曝光

▲美國生技公司莫德納總部位在美國麻州。（圖／路透）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國生技公司莫德納研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗明天進入臨床實驗最終階段，美國政府今天宣布加倍投資，至今已對該公司砸下近10億美元促進疫苗研發。

莫德納（Moderna）今天宣布，除了先前宣布的4億8300萬美元，政府打算再加碼投資4億7200萬美元。

莫德納表示，為讓候選疫苗的第三階段臨床試驗「大幅」擴大到納入3萬名受試者而與政府合作，政府今天宣布加碼投資，更證明了與政府合作的決定正確。

在小型初步試驗階段，莫德納研發的實驗性疫苗在所有45名受試者體內製造了冠狀病毒抗體，應該有助對抗新冠肺炎。

擴大試驗將在明天展開，3萬名受試者有半數接受100微克劑量的疫苗，另半數則接受安慰劑。

美國至今死於新冠肺炎的人數超過14萬6000人，為全球最多，確診案例也在不斷飆升，政府已宣布大幅投資以加速疫苗研發，並在明年初讓數以百萬計美國人接種。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech22日宣布，美國政府已允諾會花費19.5億美元購買兩家公司合作研發的1億劑疫苗。

全球實驗室競相研發第一支有效疫苗，已進入臨床試驗最後階段的莫德納似乎一馬當先。這個階段是判斷疫苗有效性與安全性的決定性步驟。