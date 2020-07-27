陸男靠「獨家運算系統」玩賽馬　在日本海撈4.9億

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▲陸男在日本期間，靠著賽馬與獨門系統，贏得高達95億日幣的獎金（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／綜合報導

日本一名陸籍男子將「賽馬」當作副業，透過獨家電腦運算系統，在網路上大量購買賽馬券，短短5年內獲利高達18億日幣（約新台幣4.9億元）。然而2019年卻被名古屋稅務局發現，並未如實申報相關獎金，因此向他追徵10億日幣（約新台幣2.7億元）的稅款。據悉，這名男子目前已經返回上海，但他的母親仍居住日本。

根據《中日新聞》報導，這名30多歲的中國男子學生時代曾到日本留學，大學畢業後便留在名古屋市工作，先後曾任職於保險代理公司與骨董藝術品貿易公司，平時則將賽馬當作副業經營。該名男子直到2018年，透過副業「賽馬賭博」獲得上億的獎金。據悉，他將中國大陸某投資集團提供的資金，透過特有的賽馬預測軟體在網路上購賣大量的賽馬券，獲利高達數十億。

報導指出，該名男子投入了77億日幣（約新台幣21.3億元）的本金，最後共贏回95億日幣（約新台幣26.2億元）的獎金，獲利高達18億日幣（約新台幣4.9億元），十分驚人。然而名古屋稅務局2019年卻發現，該名男子並未如實申報在賽馬賭博中獲得的所有獎金，企圖逃漏稅，因此向這名男子追徵約10億日幣（約新台幣2.7億元）的稅款。