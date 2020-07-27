花蓮最貴蚊子園區！鳯林環科零廠商進駐　縣府：突破限制活化

▲花蓮鳳林環科園區，自從中央停止補助廠商進駐後，進駐廠商紛紛退場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對媒體報導「花蓮最貴…8.6億蚊子園區0廠商進駐」新聞，花蓮縣環保局26日鄭重表示，檢視其主因純係環科受中央法規限制所致，未來縣府仍會積極向中央溝通，聯手突破法規綑綁，方能有效活化中央留在地方的園區。

花蓮縣環保局表示，2008年啟用的鳳林環科園區，自從中央停止補助廠商進駐後，2011年廠商紛紛退場，雖然縣府努力突破困境，轉型朝向運動觀光兼具環保教育空間的主要需求，最終依然得不到環保署同意，頗令人愕惋。

但是，花蓮縣政府仍不氣餒，積極與行政院環保署商討園區後續活化方向，於2017年函報環保署同意辦理「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」勞務採購案，積極進行招標事宜。

然而，在2018、2019兩年期間，園區委託經營管理案進行數次上網公開招標，皆因流標或廠商提出異議申訴等事宜，導致兩年均無結論，所有招標作業相關期程，被迫延至2020年始能推動。

▲花蓮縣府表示，在尚未完成委外招標作業前，仍會投入經費維持現況，保持設施良好運作及環境之整潔。

2019年9月園區也開始進駐花蓮縣廚餘處理代操作廠商，利用部分廠房進行廚餘快速發酵處理作業。行政院環保署及公共工程委員會也會定期派員至環科園區進行訪視，均對於花蓮縣政府投入經費與努力維持環科園區現況表示肯定及鼓勵。

此外，行政院公共工程委員會於行政院活化閒置公共設施今年第1季督導會議上也表示，請花蓮縣政府盡速修正招標文件後，重新辦理公告招標，也提及委託經營管理案若依原計畫用途辦理招標恐不易招商，需針對務實進行探討，就整體設施有效且長遠使用作全盤規劃，如有必要請提報修正計畫，並請環保署予以協助。

花蓮縣政府強調，對於環科活化工作將會持續尋求中央行政院環境保護署及公共工程委員會協助，儘速完成環科活化作業。在環科園區尚未完成委外招標作業前，花蓮縣政府仍會繼續投入預算經費維持環科現況，保持設施良好運作及環境之整潔。

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