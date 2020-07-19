被蚊子咬會不會感染新冠病毒？　美國最新研究出爐

▲美國最新研究證實，蚊子不會成為新冠病毒傳播媒介。（圖／取自Pixabay）

記者曾俊豪／綜合報導

針對蚊子是否會成為新冠病毒傳染媒介，美國堪薩斯州立大學研究人員17日在《科學報告》雜誌發表研究結果。文章指出，新冠病毒不能藉由蚊子傳播給人類，新研究也首度提供確切的實驗數據，支持世界衛生組織（WHO）關於蚊子不能傳播新冠病毒的推論。

新冠病毒疫情迄今仍肆虐全球，未見緩和趨勢。由於蚊子會傳染瘧疾與登革熱等疾病，也讓「新冠病毒是否能透過蚊子傳播」受到矚目。

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對此，大陸疾控專家鍾南山先前曾表示，沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲感染，所以並不認為新冠病毒能夠通過蚊蟲傳播。然而，這項疑問一直以來都沒有確切的研究數據可以支撐，一直到美國堪薩斯州立大學的論文發表，才解開這個謎團。

▲新冠病毒疫苗仍未問世。（圖／路透）

大陸《科技日報》報導，WHO曾明確表示不能，因為沒有訊息或證據表明新型冠狀病毒可通過蚊子傳播，其論斷是基於其他冠狀病毒研究的各種觀察結果所做出的推論，並沒有確鑿的實驗數據支持。

報導提到，為尋找相關科學證據，堪薩斯州立大學生物安全研究所的研究團隊進行針對性實驗研究，對三種常見且分布廣泛的蚊子埃及斑蚊、白線斑蚊和家蚊進行「胸腔接種」。

研究人員指出，胸腔內接種是對蚊子進行病毒攻擊的最極端方式，如果胸腔內接種後，新冠病毒沒有在蚊子體內複製，那麼即使蚊子吸食了含有病毒的患者血液，仍可以排除其傳播病毒的可能性。

報導指出，研究人員在接種後兩個小時內收集的樣品中檢測到新冠病毒，證實病毒可以有效傳遞給蚊子，不過，在接種24小時之後，收集到的277個樣本均未檢測到病毒。因此，研究人員得出結論，新冠病毒無法在蚊子中複製，蚊子不會成為傳播媒介。

研究人員還提到，新研究用科學數據回答外界關於新冠病毒是否能通過蚊子傳播的疑問，「即使在極端條件下，病毒也無法在蚊子中複製，吸食含病毒血液的蚊子無法將病毒傳播給人類。」

▲新冠肺炎疫情仍在全球擴散 。（圖／路透社）