㕑餘轉成肥！花蓮購置2套高效能廚餘設備　每日可處理20公噸

▲花蓮縣議會保安小組日前赴鳳林環保科技園區，針對高效能廚餘處理機考察。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者蕭可正／花蓮報導

為促進垃圾源頭減量發展循環經濟，花蓮縣議會保安小組日前赴鳳林環保科技園區進行高效能廚餘處理機考察。花蓮縣政府向中央環保署爭取補助廚餘機設備，獲補助六千萬元經費，於鳳林鎮科園區內廠房，設置兩套廚餘高效能處理設備，全套處理系統每日最大處理量為20公噸，目前全縣每日廚餘約有36公噸，其餘廚餘由各鄉鎮市自行以堆肥處理。



普聯國際股份有限公司副理周家興於現場為議員介紹該設備的整套處理過程，首先會經過人工分選過硬或金屬成分之廚餘雜物等異物挑出，再經過瀝水、粉碎、擠壓流程後，加入米糠或是木屑加以攪拌、經過兩段式的靜置與發酵，最後將廚餘轉化成土壤改良劑，原本需要60天將廚餘轉換成肥料的期程，現在可以更有效率地以21天完成。

▲高效能廚餘處理機可將原本需要60天將廚餘轉換成肥料的期程，有效率地以21天完成。



當議員在查看取貨紀錄時，周副理表示目前土壤改良劑供不應求，環保局指出，由於新冠疫情影響，縣府基於紓困及振興考量，目前環科園區生產的有機土壤改良劑採無償回饋予各鄉鎮市，以減輕農民負擔，待疫情過後將採收費方式，以維持設備人力的正常運作。



保安小組總召謝國榮議員表示，去年因口蹄疫的問題，將廚餘集中在環科園區，新的設備及機器和人力已就定位，並已經開始生產，保安小組要了解有機肥一天的生產量有多少?整個廚餘處理作業流程，是否合乎環保和需要改善的地方，完成以後的有機肥是否確實讓所有的農民可以充分運用，還有枯枝打成木屑跟廚餘混合在一起的資源再利用，希望透過此次考察點出問題所在一併解決，這也是保安小組成員特別來關心考察的目的。

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