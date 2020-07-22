廠商冒用台糖商標販賣砂糖　南檢查獲業者獲利逾百萬元

▲台南地檢署指揮偵辦不法業者冒用台糖商標販賣砂糖，起獲冒用的砂糖證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官紀芊宇，指揮警、衛等單位偵辦不法業者，冒用台糖商標販賣砂糖，持法院搜索票針對砂糖業者營業處所、倉庫及負責人住居處等5處所執行搜索，並約談負責人、負責人妻子及負責人胞妹等人到案說明，以進口糖冒充台糖的糖品販賣，獲利逾百萬元，黃姓負責人訊後以25萬元交保候傳。





內政部署保二總隊日前接獲台糖報案，指台南市某銷售砂糖業者，冒用台糖商標販賣進口低價砂糖，保二總隊立即報請台南地檢署檢察官紀芊宇指揮偵辦。本案持續蒐證半年後，檢察官紀芊宇乃於7月17日指揮保二總隊、刑事局南部打擊犯罪中心、台南市警五分局、歸仁分局、衛福部食藥署、台南市衛生局等單位，持法院搜索票針對砂糖業者營業處所、倉庫及負責人住居處等5處所執行搜索，並約談黃姓負責人、負責人妻子及負責人胞妹等人到案說明。

搜索現場除查扣台糖50公斤裝糖袋（空袋）100餘個、冒用台糖商標販賣進口50公斤包裝糖（含糖）近180包、磅秤、縫袋機、帳冊、客戶資料外，並查知進口50公斤包裝糖價格約新台幣800元，改裝入台糖50公斤裝糖袋（空袋）後，以1050元之售價於市面上銷售，以此方式獲取暴利，初步計算獲利逾百萬元。



檢察官訊問後認黃姓負責人所為涉嫌違反刑法詐欺罪嫌、商標法、食品衛生安全管理法等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，當庭諭知以25萬元交保，全案仍持續擴大清查中。

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