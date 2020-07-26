蚊子最愛叮的5種人！穿衣顏色也有影響　酸鹼體質是一場騙局

記者趙蔡州／綜合報導

夏天蚊子特別多就算了，如果還被蚊子「喜愛」，真的會讓人很崩潰。台大昆蟲系教授徐爾烈日前表示，像是體味濃厚的人、運動流汗的人、體溫比較高的人、穿深色衣服的人、有噴香水的人，都是蚊子比較愛叮的，而網路上流傳的「體質酸鹼」則完全沒有影響。

科學實驗發現，蚊子叮咬（吸血）與人類散發的氣息有關，包含人體排放（散發）的二氧化碳、體熱和乳酸等，因此像體味較濃厚的人、運動流汗的人、體溫比較高的人，均較容易被蚊子找上。另外喜愛穿深色、黑色衣服的人，也較容易遭到蚊子的侵擾，原因則是蚊子的天性。

台大昆蟲系教授徐爾烈表示，「（原因是）動物站立後，腹部那邊會有陰影，這是自古以來（蚊子）容易找到食物的地方」。而實際把手臂分別穿上黑色袖子、白色袖子，伸入放滿蚊子的網籠後，短時間內就有7至8隻蚊子聚集在黑色袖子上，而白色袖子僅少少2至3隻。

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▲蚊子雖然喜歡香水的味道，但若成份中含有過多酒精，蚊子反而不愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有噴香水的人也容易成為蚊子叮咬的對象，香水剛噴的時候酒精濃度高，酒精濃度高蚊子就不會靠近，但等到香水的酒精成份揮發後，蚊蟲就會被香水的味道吸引開始靠近。噴灑的香水味道也很關鍵，很多果香味、花香味香水都是蚊蟲最喜愛的味道。

至於網路上或民間常聽見的，蚊子比較愛叮酸性體質的人，徐爾烈說這是錯誤的觀念，醫學上目前沒有無證據證明，酸性體質易被蚊子叮咬，「這個說法很不正確，我們血液裡面的酸鹼值非常穩定，這個應該不是一個事實。」