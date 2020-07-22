南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

▲高鐵台南站22日在一場「fun青春、勇敢show」快閃活動中，南華大學民族音樂學系演奏悠揚的二胡及小提琴，襯托台南市後壁高中學生歡唱的英語歌曲，吸引旅客駐足欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高鐵台南站22日很國際化！在一場「fun青春、勇敢show」快閃活動中，南華大學民族音樂學系演奏悠揚的二胡及小提琴，襯托台南市後壁高中學生歡唱的英語歌曲，讓現場觀賞的旅客驚呼連連，掌聲不斷。

學生們在高鐵台南站大廳裡，擺脫了羞澀緊張，自信又喜悅的歡唱著學習的英文歌曲，還有來自玻利維亞的安地斯樂團、雄赳赳的印地安酋長現身吹奏排笛，演出《老鷹之歌》、《你是我的花朵》、出征舞曲及巴西佛光山如來寺「如來之子」足球隊精彩的花式足球表演。

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南華大學22日特別在高鐵台南站與後壁高中合辦「fun青春、勇敢show」快閃活動，希望透過活動讓南華大學外籍教師、巴西足球隊的外籍生與後壁高中同學進行交流、學習，充分體會英語是與世界溝通的工具，也藉由快閃表演及現場旅客的喝采與掌聲，讓學生找到英語學習的成就感，增進自信心。

南華大學校長林聰明表示，南華大學近年來外語學習的環境與資源已是國內大學的翹楚，有來自22個國家823位外籍生，巴西足球隊就是其中之一，大家一起在校園生活、學習，校園就是一個「國際村」，非常感謝鄰近偏鄉或社區較缺乏外語資源的學校共同參與圓夢，也感謝高鐵台南站提供國際化的公共表演空間，讓學生盡情發揮。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，隨著新冠肺炎疫情趨緩，政府鼓勵「防疫新生活運動」，希望旅客保持勤洗手的良好習慣，同時在無法保持社交距離及生病、搭乘大眾運輸時配戴口罩，保護自己也保護他人。高鐵公司響應政府推行的防疫新生活，希望旅客在匆忙的行程中，也能停下腳步聆賞各具特色的音樂、舞蹈或展演活動，放鬆心情，享受防疫樂活人生。

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