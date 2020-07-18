搖滾台中音樂節線上直播首場20萬人次嗨翻　今晚最終場樂迷把握

▲搖滾台中音樂節線上直播首場吸引近20萬人次欣賞，由娃娃魏如萱壓軸登場。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

首次採線上直播的「搖滾台中」音樂節17日首場就吸引近20萬人次線上觀看，節目由入圍第31屆金曲獎的「娃娃」魏如萱壓軸登場。粉絲在螢幕前狂刷愛心，熱情留言「安可」、「嗨到半夜」，也大讚在疫情中仍能欣賞音樂表演，直呼太幸福。中市府表示，今天最終場將在下午4點開唱，歡迎樂迷把握機會，感受台中搖滾魅力！

「Rock In Taichung！」搖滾台中是今年全台首場國際直播音樂節，人人都是第一排搖滾區， 樂迷們從開場前紛紛點點名歌手「期待聽到歌聲」。昨日晚間首場由馬來西亞Anna 莊啟馨開場，美聲融化螢幕前粉絲，紛紛歡呼「期待好久了」、「感謝台中辦了線上音樂節」，大讚線上直播效果不減，直說「設備真的讚」、「燈光有點猛猛DER」，首日即創下19萬4000觀看人次，官方臉書粉絲團網友互動達4萬2000次。

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▲粉絲邊看直播，邊刷一排愛心。（圖／台中市政府提供）

▲▼音樂團體無妄合作社現場熱力演出。（圖／台中市政府提供）

中市新聞局長黃國瑋表示，受疫情影響，今年全台許多音樂活動被迫取消，儘管如此，市府3月即開始規劃「2020搖滾台中」，主題訂為「作伙勇敢」，改採線上直播，避免人群聚集形成防疫破口，同時仍能幫助樂團、支持音樂，面對疫情，期盼透過音樂的凝聚力，大家一起作伙勇敢。

他也說，今日最終場將於下午4時至晚間10時線上直播，由馬來西亞SKITS、泰國金屬樂團Tragedy of Murder、韓國女子搖滾樂團代表StorySeller，國內Vast & Hazy、靈魂咆哮、I Mean Us、海克力斯、消波塊、P!SCO、大象體操、貝婷大師、Suming舒米恩、宇宙人等接力演出，歡迎鎖定以下頻道收看。

台中市政府新聞局YouTube頻道( https://www.youtube.com/user/newstaichunggov )

TVBS NEWS YouTube頻道( https://www.youtube.com/user/TVBS )

臉書粉絲專頁「搖滾台中」( https://www.facebook.com/RockInTaichungMusicFestival/ )

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