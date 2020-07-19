搖滾台中音樂節圓滿落幕　2天吸引32萬人次觀看外國粉直呼「羨慕台灣」

▲搖滾台中音樂節線上直播2天，吸引32萬多人次觀看。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「搖滾台中」音樂節因疫情改線上直播，2天就吸引32萬多人次線上觀看，18日最終場更是由「宇宙人」壓軸演出，讓活動圓滿落幕。更有來自世界各國網友參與，並留言直呼「羨慕台灣」、「感謝支持樂團」，讓網友驚呼「真的超國際！」

17、18日舉行的台中搖滾音樂節，主辦單位台中市新聞局因應新冠肺炎疫情而改採線上直播，成為全台首場國際直播音樂節。2個晚上的演出包括11組國內樂團、10組國外樂團、5組台中在地樂團等，卡司堅強，燈光音效更是一流，讓網友紛讚「這次品質沒話說」、「謝謝搖滾台中！謝謝工作人員！」、「第一次能搞成這樣，搖滾台中真的超猛」。

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▲▼搖滾台中音樂節卡司堅強，2天壓軸分邀娃娃魏如萱及宇宙人演出。（圖／台中市政府提供）

由於是採線上直播，活動也吸引許多國外粉絲參與，有泰國網友留言感謝台灣支持該國樂團Tragedy of Murder「Thank you for watching our band！」，更有日本網友留言「來看表演」，人在加州的樂迷也熱情分享在當地凌晨3點多同步收看表演，用音樂跨越國界，2日演出創下32萬2千多觀看人次。

「搖滾台中」總製作老諾也說，今年特別邀請「泰國大山音樂節」、「日本富士搖滾音樂祭」兩大世界級音樂祭參與錄製訪問節目，現身說法音樂在面對疫情挑戰下的因應之道，對於「搖滾台中」轉為線上讓國際樂團仍能參與表達認同與肯定。樂團、歌手們也紛紛肯定台中市政府不畏疫情，持續舉辦「搖滾台中」，給予表演者舞台。

▲▼搖滾台中音樂節線上直播吸引32萬多人次觀看，更不乏外國粉絲上線。（圖／台中市政府提供）

中市新聞局長黃國瑋表示，因疫情導致今年全台許多音樂活動被迫取消，儘管如此，市府3月即開始規劃「2020搖滾台中」，主題訂為「做伙勇敢」，改採線上直播，避免人群聚集形成防疫破口，同時仍能幫助樂團、支持音樂，面對疫情，期盼透過音樂的凝聚力，大家一起作伙勇敢。

新聞局表示，今年卡司包含魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us 等11組國內知名樂團藝人；台中在地創作者有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮及老破麻5組樂團；國外樂團來自日本、泰國、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中。

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