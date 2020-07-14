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9歲弟音樂聽太大聲　「慘遭剁成小塊裹粉」丟穀倉…冷血阿姨竟裝沒事陪調查！

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▲▼9歲男童遭阿姨勒斃分屍。（圖／翻攝自Комсомльская Правда）

▲9歲男童遭阿姨勒斃分屍。（圖／翻攝自Комсомльская Правда）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人習慣沉溺在自己的世界，音樂越聽越大聲的狀況常見。然而俄羅斯克拉斯諾達爾（Краснодар）日前卻發生一起家庭糾紛，一名28歲阿姨因為不滿9歲的姪子在家中聽音樂太大聲，可能吵到自己的孩子，憤怒之下竟將姪子勒斃後分屍，丟棄在舊穀倉內，直到屍臭沖天才被鄰居發現。

綜合俄媒報導，年僅9歲的柯夫科（Bogdan Krivko）案發當天到阿姨寇米沙洛娃（Olesya Komissarova）家作客，到了隔天都未返家，柯夫科的父母親著急的找孩子，卻遲遲都沒有下落，雖然不少親友都認為寇米沙洛娃的嫌疑很大，但柯夫科的父母都不認為善良的阿姨會有行兇的動機。

13個月左右的搜索直到日前有了曙光，寇米沙洛娃的鄰居因為不斷聞到奇怪的惡臭，因此向警方報案，未料警方卻在舊穀倉發現了已經被分屍的柯洛夫，且屍體已經腐爛。循線調查後發現，不斷跟在柯洛夫媽媽身邊「幫助」調查的阿姨寇米洛娃竟是兇手。

寇米沙洛娃在被逮捕時，坦承因為柯洛夫聽音樂太大聲，她擔心會吵醒自己的孩子，兩人爆發口角之後一氣之下將姪子勒斃，再拖進廁所浴缸內分屍，事後把屍塊混沙子與漂白粉丟棄在廢棄的老穀倉內。

因為季節轉熱，附近鄰居聞到奇怪的惡臭，因此報警，全案終於偵破，柯洛夫的母親不可置信地表示，寇米沙洛娃甚至陪著她去找算命的人，一路陪著調查、更通過測謊，沒想到竟然是兇手。

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關鍵字：

俄羅斯分屍阿姨姪子音樂

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